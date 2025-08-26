資さんうどん「ごまだれ野菜天ぶっかけ」など2種の限定メニュー

資さんうどんは8月27日9時から、「ねぎどっさり酸辣湯うどん」と「ごまだれ野菜天ぶっかけうどん」を販売します。

“資さんうどん史上初”の「酸辣湯うどん」「ごまだれぶっかけ」

今回登場するのは、“資さんうどん史上初”のこれまでにない「新味」メニューとして打ち出す期間限定メニューです。

▲ねぎどっさり酸辣湯うどん（温） 780円～

酢の酸味と唐辛子や胡椒の辛味が効いたスープに、玉子や椎茸などを加えた酸辣湯風の一杯です。

甘辛く炊いたかしわと香味豊かなねぎをたっぷりのせることで、滋味深い味わいに仕上げたとしています。別添のごまをかけることで、風味が一層引き立つそうです。

▲ごまだれ野菜天ぶっかけうどん（冷） 780円～

人気の「冷やし胡麻つけうどん」で使用されている濃厚ごまだれを使用し、ぶっかけスタイルで楽しめる一品です。

舞茸、なす、ピーマン、かぼちゃ、ごぼ天の5種類の野菜天を資さん専用の粉でサクサクに揚げ、モチモチのうどんにのせています。香ばしいごまだれをかけることで、天ぷらと麺の両方でコク深い味わいが楽しめる仕上がりに。

酸味と辛味or濃厚ごまだれ

北九州で約50年に渡り愛されるうどんチェーン「資さんうどん」は、最近関東にも進出を遂げエリアを拡大しています。

今回登場する商品はこれまでにはない新商品。酸辣湯でさっぱりしながら辛味を味わうか、ごまだれで濃厚に楽しむか、どちらを選ぶか迷ってしまいそう！

※一部の店舗では販売がありません。

※記事中の価格は、九州・山口エリア店舗の価格となります。商品の価格等は販売地域により異なります。

※価格は税込み表記です。