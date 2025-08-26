日高屋「生ビール」「ハイボール」両方値下げを継続！20円引きはうれしい

ハイデイ日高が運営する中華チェーン「日高屋」は、7月4日から開催している「生ビールvsハイボール祭」を、9月16日まで延長すると発表しました。

「生ビール」「ハイボール」も20円引き！

お酒好きにうれしい祭りが継続

同企画では「キリン一番搾り(生)中ジョッキ」を390円→370円に、「陸ハイボール」を340円→320円に、それぞれ20円引きで販売しており、当初は8月下旬で終了予定でしたが延長になりました。

▲キリン一番搾り（生・中ジョッキ） 通常390円→370円

▲陸ハイボール 通常340円→320円

「生ビールvsハイボール祭」では、企画の一貫で、セール期間中に生ビールとハイボールのどちらが多く支持されるかを競っていました。



・関連記事：日高屋が酒好きを救済！「生ビール」「ハイボール」どちらも安い、約2ヶ月間の酒祭りが開幕



8月22日には、開催前と比べた伸び率が生ビールおよそ113％に対し、陸ハイボールはおよそ147％であったと、ハイボールの勝利であると公式Xで発表。



同社のリリースによると、当初の予定だと勝利したハイボールのみを対象に20円引きを延長する予定だったところ、ハイデイ日高の青野社長の判断で、生ビールの20円引きも延長することが決定したそうです。

ビールもハイボールもお祭り価格に！

関東を中心に展開する中華チェーン「日高屋」で、うれしいアルコールの値下げ継続。



ちょっとした夕食と一緒に、気分に合わせてビールかハイボールを選べるのは一人飲みにも、グループ利用にもありがたいですね。ビール派もハイボール派も、この機会におトクにちょい飲みを楽しんでは？

※価格は税込み表記です。

※一部店舗では提供内容が異なる場合があります。