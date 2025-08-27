このページの本文へ

こりゃ便利！旅行で役立つ100均グッズ5選

2025年08月27日 07時30分更新

文● 中山智　編集●こーのス／ASCII

ハッピー♪　トラベル♪　パラダイス♪　ダイソー！　トラベルグッズ以外のコーナーにも、旅で使える便利グッズがあります

　旅行の準備の際に、筆者が必ず立ち寄るのが「100円ショップ」。100円ショップは、様々なジャンルのアイテムが売っており、トラベルグッズはもちろん、別ジャンル向けのアイテムだけど旅行用としても活用できるアイテムが数多くあります。

　そこで今回は、地味だけど持っていくと助かるアイテムを5つピックアップして紹介します。ちなみに、今回のアイテムはすべてダイソーで購入しました。

【1】スーツケースに手荷物をかけられる「ベビーカーフック」

「ベビーカーフック カラビナタイプ」（110円）

　ひとつめは「ベビーカーフック カラビナタイプ」（110円）です。商品名のとおり、そもそもはベビーカーの持ち手に取り付けて使用するアイテムですが、自分はスーツケースの持ちに付けて使用しています。カラビナ部分に紙袋や傘などがぶら下げられるので、とても便利なのです。

　耐荷重量は1㎏まで。取り付け部分は3段階で長さを調整できるので、使用するスーツケースのサイズなどに合わせて調整できます。またスーツケース以外にも、バックパックに付けて別途袋や靴をぶら下げて持ち歩くといった使い方もできます。

樹脂とアルミでできているので、かなりしっかりしたつくりになっている

ベルトの長さは3段階で調節可能

スーツケースの持ち手に付けて、手荷物をぶら下げたり……

バックパックに付けておけば、上着や雨具、ネックピロー、サンダルなどをぶら下げてサッと取り出せる

　このベビーカーフックは取り付けベルトが固めのEVA樹脂ですが、そのほかにも柔らかいナイロン製でフックがプラスチックのタイプもあるので、自分の好みに合わせてチョイスするのもありです。

【2】スリ対策の救世主！「ファスナークリップ」

「ファスナークリップ（ロック付け、ブラック）」（110円）。100円で2個入りなのもうれしいポイント

　海外旅行中に気を付けたいのがスリ。旅慣れた筆者でもパリの地下鉄でスリにショルダーバッグを開けられ、財布を盗まれかけた経験があります。そこでダブルファスナータイプのカバンなどには、南京錠を付けて……と言いたいところですが、それだと使う際に開けるのがめんどうです。

　そこでオススメなのが、この「ファスナークリップ（ロック付け、ブラック）」（110円／2個セット）です。使い方はキーリングをそれぞれのファスナーに取り付け、プラスチックの部分を溝にあわせて重ねてパチンと押し込み、ロックするだけ。これで両方のファスナーがつながるため、そのままでは開けられないようになるわけです。

　開けたいときはプラスチック部分をパキッと折る感じでロックを外し、スライドさせればオーケー。南京錠を取り付けるよりは手間はかかりませんし、かといって簡単には開けられることがないので、スリ対策にバッチリです。

左右を取り外した状態

それぞれのファスナーに装着

組み合わせると片手で外すのはかなり難しく、簡単にはファスナーが開かないので、スリ対策になります

