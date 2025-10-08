このページの本文へ

旅の達人が伝える! スマートトラベラーへの道 第116回

【密着レポ】ANAのパイロット訓練、実はフロリダでやってた！

2025年10月08日 07時30分更新

文● 中山智　編集●こーのス／ASCII

2つのエンジンを搭載した航空機「双発機」で訓練します

●パイロットになる方法、知ってる？

　みなさんは旅客機のパイロットになるためには、どういった方法があるか知っていますか？ ひとつは航空大学校、もしくは大学や専門学校の専門課程でパイロット養成コースに進学して、事業用操縦士などの国家資格を取得したのち、航空会社へ入社する方法。

　もうひとつは、出身学科などにかかわらず大学などを卒業後に航空会社へ自社養成パイロットとして入社する方法があります。その場合、各航空会社の養成プログラムで各種資格を取得して、パイロットを目指します。

　今回、ANAが、アメリカのフロリダ州サンフォード国際空港（SFB）に拠点を置くAcron Aviation（アクロン）と提携して実施する自社養成パイロット訓練の様子をプレス向けに公開したので、取材をしてきました。

サンフォード空港にあるAcron Aviation

●ANAが選んだ訓練場所は、なんとフロリダ！

　アクロンは航空電子機器メーカー兼飛行訓練プロバイダーです。訓練施設としては、イギリス・ロンドンでの学科・FFS（Full Flight Simulator）訓練、タイ・バンコクでのFFS訓練、アメリカ・マイアミでのFFS訓練、サンフォード空港でのフライト訓練と複数の拠点があります。このうちANAは、英国ロンドンで学科訓練とフロリダ州サンフォード空港でフライト訓練を実施しています。

サンフォード空港は訓練機だけでなく、旅客機が利用する空港でもある

　ANAがアクロンと提携したのは、アクロンがCPL（事業用操縦士技能証明）とIR（計器飛行証明）を双発機で同時に取得する方式「Integrated CPL／IR訓練」に対応しているためです。

双発機でのCPLとIRを統合して取得できる訓練がアクロンで実施されています

