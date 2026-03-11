旅の達人が伝える! スマートトラベラーへの道 第136回
海外旅行の必携アプリ2選。決済も空港ラウンジもこれでOK
2026年03月11日 07時10分更新
海外の券売機でクレジットカードが通らなかったら、どうします？
海外旅行では、決済や空港ラウンジ、移動の管理など、スマホ1つで解決できる場面が増えています。MWC 26の取材でスペインを訪れた際に実際に使って便利だった、海外旅行向けアプリを2つ紹介します。
●必携アプリ① クレカが使えない恐怖をRevolutが解決！
ひとつは、金融アプリの「Revolut」です。以前の記事でも紹介していますが、プリペイド型の国際ブランドカードが発行でき、Apple Payにも登録できるため、使い勝手の良いサービスです。（関連記事「実は損してるかも？ 海外クレカ決済の落とし穴と節約テク」）
●券売機で詰む可能性も？ 日本カードが通らない現実
今回、取材終わりにバルセロナ空港からビルバオ空港へ飛んで、美食の街サンセバスティアンへと移動しました。ビルバオ空港からはリムジンバスでの移動となるのですが、そのチケット購入で、以前手こずった記憶があります。
というのも、自動券売機での購入の際、クレジットカードは基本的に日本発行ブランドだと対応していないんです。今回も現金を用意する必要があるかなと思ったのですが、現地に着いてみると、自動券売機が2台あり、1台は日本発行ブランドのクレジットカードでも使えるとのこと。
ただそちらの券売機は行列になっていてすぐに使えそうにありません。すると、係の人が「こっちはRevolutなら使えるぞ」ともう一方の券売機を案内しています。言われたとおり、iPhoneにセットしたRevolutで決済してみると、問題なく購入できました。
海外だと、日本発行ブランドのクレジットカードが使えないというケースがまれにあります。また、あまり海外旅行をしていない人が海外でクレジットカードを使うと、不正使用と判断されて決済できないケースもあったりしますが、Revolutにはそういったケースが少なく、海外での決済時に重宝します。
●レート差も結構あってお得です
また、決済時のレートがいいのもうれしいポイント。自分はプリペイド型の国際ブランドカードが発行できるサービスとして「ANA Pay」も利用していますが、こちらは1ユーロ＝約191円での決済でした（スペイン滞在時）。
一方のRevolutは、ほぼ実際の為替レートと同じ1ユーロ＝約184円。ANA Payは海外事務手数料などが加算されての決済なので、それがかからないRevolutのほうがオトクというわけです。
Revolutはチャージするときに銀行振込の手数料がかかりますが、ANA Payでもそれは同じ。振込手数料が無料の銀行口座を使えば、海外でさらにオトクに決済できるわけです。
この連載の記事
-
第135回
トピックスTシャツ12枚が半分に。 出張バッグのパンパン問題が消える圧縮リュック
-
第134回
トピックスカメラ勢は要注意！ 2026年、飛行機でモバイルバッテリー“2個まで”に？ 予備電池はカウントされる？
-
第133回
トピックス伝説の“レタス塗装”が帰ってきた。キャセイが仕掛ける“空のタイムトラベル”
-
第132回
トピックス飛行機の下で働く“ヤバい車”全部見せます。羽田空港で約3000台が稼働する“グラハン車”の世界
-
第131回
トピックス海外でぼったくりを避けるには？ タクシーが不安な人向け配車アプリ11選【最新版】
-
第130回
トピックス2026サッカーW杯、日本戦の“もう一つの開催地”は、初メキシコでも行けるレベル
-
第129回
トピックスその旅行、本当に大丈夫？ 2026年、知らずに行くと確実に“損する”ポイントまとめ
-
第128回
トピックスパリやフランクフルトより便利？ 欧州旅行で使いやすかった空港とは
-
第127回
トピックス1ユーロ180円時代なのに…ヨーロッパで“ビール89円”の街があった
-
第126回
トピックスヨーロッパでGemini丸投げ観光やってみた
- この連載の一覧へ