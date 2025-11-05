空港で飛行機への荷物搬送を担当する「グランドハンドリングスタッフ」。グラハンとも呼ばれる、縁の下の力持ち的なこの職種では、効率良く荷物の積み下ろしをするほか、多くのコンテナを連結したトーイングトラクター（TT車）を運転するなど、高い技量が求められます。

そこで、ANAでは全体のスキルアップを狙い、昨年から全国規模で「グランドハンドリングスキルコンテスト」を開催。第2回となる今年は、10月28日に大阪・伊丹空港に隣接するANA格納庫で開催されたので、その様子をお届けします。

●ANA国内就航空港10空港から選ばれた精鋭が集結！

ANA国内就航空港におけるグラハン（貨物、グラハン）の従業員数は約8600名（ANAグループ：約4000名／総代理店：約1000名／パートナー社：約3600名）が在籍（2025年現在）。さらにはANAグループの枠を越え全国50空港を対象として予選を開催。そのなかから予選を勝ち抜いた、10空港（1空港 2名ひと組）の20名が、決勝でその実力を競いあいます！

【第2回グランドハンドリングスキルコンテストの出場者】

青森空港／北川雄太さん、蝦名結愛さん（秋北航空サービス）

仙台空港／佐藤武史さん、鈴木拓也さん（日本通運）

成田空港／野村亜都夢さん、小原経清さん（ANA成田エアポートサービス）

羽田空港／柴山勇さん（ANAエアポートサービス）、野口大岳さん（メイワスカイサポート）

神戸空港／冨永はづきさん、杉岡拓実さん（ANA大阪空港）

米子空港／下垣孝志さん、池信奈美さん（日ノ丸自動車）

松山空港／天野敬太さん（ANAエアサービス松山）、梅田雄太さん（和光ビルサービス）

福岡空港／岡村大樹さん（ANA福岡空港）、峯元勇輔さん（コウノイケエアポートサービス）

宮崎空港／濵津直享さん、田中翔吾さん（宮崎交通）

鹿児島空港／青山祐也さん、宮原知也さん（南国交通）

●コンテナ積み込みとTT車運転技術が競技の鍵

今回のコンテストでは、コンテナへの荷物の積み込みと、主に空港内で使用される牽引車両「TT車」の運転技術にポイントを置いて競技内容を設定しています。まずはTT車でコンテナドーリーを牽引し、旅客が預けた荷物をベルトコンベアーを使って飛行機の貨物室に積み降ろしする「ベルト車」へ横付け。荷物をベルト車へと送りだし、コンテナへと積み込む技術を競います。