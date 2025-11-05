旅の達人が伝える! スマートトラベラーへの道 第120回
“本業ガチ勢”のスキルが光る、ミッション攻略型コンテスト
まるで空港版SASUKE!? 空港のプロが魅せる「グラハン頂上決戦」に潜入 ANAの“究極の荷物スキルバトル”とは？
2025年11月05日 07時00分更新
空港で飛行機への荷物搬送を担当する「グランドハンドリングスタッフ」。グラハンとも呼ばれる、縁の下の力持ち的なこの職種では、効率良く荷物の積み下ろしをするほか、多くのコンテナを連結したトーイングトラクター（TT車）を運転するなど、高い技量が求められます。
そこで、ANAでは全体のスキルアップを狙い、昨年から全国規模で「グランドハンドリングスキルコンテスト」を開催。第2回となる今年は、10月28日に大阪・伊丹空港に隣接するANA格納庫で開催されたので、その様子をお届けします。
●ANA国内就航空港10空港から選ばれた精鋭が集結！
ANA国内就航空港におけるグラハン（貨物、グラハン）の従業員数は約8600名（ANAグループ：約4000名／総代理店：約1000名／パートナー社：約3600名）が在籍（2025年現在）。さらにはANAグループの枠を越え全国50空港を対象として予選を開催。そのなかから予選を勝ち抜いた、10空港（1空港 2名ひと組）の20名が、決勝でその実力を競いあいます！
【第2回グランドハンドリングスキルコンテストの出場者】
青森空港／北川雄太さん、蝦名結愛さん（秋北航空サービス）
仙台空港／佐藤武史さん、鈴木拓也さん（日本通運）
成田空港／野村亜都夢さん、小原経清さん（ANA成田エアポートサービス）
羽田空港／柴山勇さん（ANAエアポートサービス）、野口大岳さん（メイワスカイサポート）
神戸空港／冨永はづきさん、杉岡拓実さん（ANA大阪空港）
米子空港／下垣孝志さん、池信奈美さん（日ノ丸自動車）
松山空港／天野敬太さん（ANAエアサービス松山）、梅田雄太さん（和光ビルサービス）
福岡空港／岡村大樹さん（ANA福岡空港）、峯元勇輔さん（コウノイケエアポートサービス）
宮崎空港／濵津直享さん、田中翔吾さん（宮崎交通）
鹿児島空港／青山祐也さん、宮原知也さん（南国交通）
●コンテナ積み込みとTT車運転技術が競技の鍵
今回のコンテストでは、コンテナへの荷物の積み込みと、主に空港内で使用される牽引車両「TT車」の運転技術にポイントを置いて競技内容を設定しています。まずはTT車でコンテナドーリーを牽引し、旅客が預けた荷物をベルトコンベアーを使って飛行機の貨物室に積み降ろしする「ベルト車」へ横付け。荷物をベルト車へと送りだし、コンテナへと積み込む技術を競います。
この連載の記事
-
第119回
トピックス実は損してるかも？ 海外クレカ決済の落とし穴と節約テク
-
第118回
トピックスバスごとフェリーで海を越える!? 渡り鳥ルートを再現した激レア旅と“消えた隣人”の話
-
第117回
トピックスたった1800円でドイツ縦断!? 安すぎる鉄道「FlixTrain」に乗ってみた！
-
第116回
トピックス【密着レポ】ANAのパイロット訓練、実はフロリダでやってた！
-
第115回
トピックスうますぎ注意！旅先で出会った世界の絶品メシ６選
-
第114回
トピックス600年前から営業中!? 辿り着いた“中世の街”がタイムスリップ級でした
-
第113回
トピックスこれが1泊5000円以下!? 本格船上サウナや絶景が楽しめるクルーズ体験レポ🛳️✨
-
第112回
トピックス長期旅行で洗濯どうしてる？ 旅人のリアルな工夫まとめ
-
第111回
トピックスこりゃ便利！旅行で役立つ100均グッズ5選
-
第110回
トピックス【那覇→東京】一度“海外へ脱出”して帰るルートでコスパ旅してみた！
- この連載の一覧へ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
-
-
トピックスこりゃ便利！旅行で役立つ100均グッズ5選
-
-