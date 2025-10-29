旅の達人が伝える! スマートトラベラーへの道 第119回
実は損してるかも？ 海外クレカ決済の落とし穴と節約テク
2025年10月29日 07時30分更新
海外旅行中の支払い方法と言えば、「クレジットカード」が一般的です。特に最近では、コンタクトレス対応の決済端末が普及していて、物理カードだけでなく、スマートフォンのApple PayやGoogleウォレットといったウォレットアプリに登録したクレジットカードでのタッチ決済も利用できるケースが多く便利です。
海外事務手数料、どれくらいかかる？
ですが、ここ最近は「クレジットカードでの海外決済」がオトクではないケースが増えてきています。というのも、海外でクレジットカード決済をした場合、支払金額に加えて「海外事務手数料」がプラスされるのですが、その利率がアップしてきているからです。
海外事務手数料は以前からありましたが、数年前までは1％台がほとんど。ところがコロナ禍以降、2％台に値上げするカード会社が増え、昨年後半からは3.63％や3.85％など、3％台後半の海外事務手数料を課するカード会社が多くなっています。
3％台後半だった場合、10万円分の決済をすれば海外事務手数料は3630円～3850円と結構な金額になります。帰国してからクレジットカードの明細をみて、想定していた以上に使っていたなんてことも。
しかもこの利率だと、両替所のレートと手数料次第では、現金を使ったほうがオトクというケースも。目安として1％台の海外事務手数料ならクレジットカードのほうがオトクですが、3％台だと両替をして現金を利用した方がオトクといった感じです。
現状では海外事務手数料はカード会社によって利率が違っているので、複数枚のクレジットカードを持っている場合は、海外事務手数料が安いカードを使った方が節約できます。
海外事務手数料の値上げが進んでいるなら、海外での支払いはとりあえず現金回帰するか……というわけにもいかず。キャッシュレス化の進んでいる国や地域も多く、カード決済でないと支払えないケースも多くあり、「では、現金で払います」とはいかないのが現状です。
この連載の記事
-
第118回
トピックスバスごとフェリーで海を越える!? 渡り鳥ルートを再現した激レア旅と“消えた隣人”の話
-
第117回
トピックスたった1800円でドイツ縦断!? 安すぎる鉄道「FlixTrain」に乗ってみた！
-
第116回
トピックス【密着レポ】ANAのパイロット訓練、実はフロリダでやってた！
-
第115回
トピックスうますぎ注意！旅先で出会った世界の絶品メシ６選
-
第114回
トピックス600年前から営業中!? 辿り着いた“中世の街”がタイムスリップ級でした
-
第113回
トピックスこれが1泊5000円以下!? 本格船上サウナや絶景が楽しめるクルーズ体験レポ🛳️✨
-
第112回
トピックス長期旅行で洗濯どうしてる？ 旅人のリアルな工夫まとめ
-
第111回
トピックスこりゃ便利！旅行で役立つ100均グッズ5選
-
第110回
トピックス【那覇→東京】一度“海外へ脱出”して帰るルートでコスパ旅してみた！
-
第109回
トピックス【船内レポ】晴海に豪華客船が帰ってきた！ MITSUI OCEAN FUJI の中はどうなってるの？
- この連載の一覧へ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
-
トピックスこりゃ便利！旅行で役立つ100均グッズ5選
-
-
-