旅の達人が伝える! スマートトラベラーへの道 第119回

実は損してるかも？ 海外クレカ決済の落とし穴と節約テク

2025年10月29日 07時30分更新

文● 中山智　編集●こーのス／ASCII

とりあえずクレジットカード払いにしとけばいっか、という時代じゃないかも

　海外旅行中の支払い方法と言えば、「クレジットカード」が一般的です。特に最近では、コンタクトレス対応の決済端末が普及していて、物理カードだけでなく、スマートフォンのApple PayやGoogleウォレットといったウォレットアプリに登録したクレジットカードでのタッチ決済も利用できるケースが多く便利です。

海外でも日本と同じようにスマートフォンのタッチで支払える

シンガポールのように、公共交通機関もクレカのタッチで乗れるところも増えた

海外事務手数料、どれくらいかかる？

　ですが、ここ最近は「クレジットカードでの海外決済」がオトクではないケースが増えてきています。というのも、海外でクレジットカード決済をした場合、支払金額に加えて「海外事務手数料」がプラスされるのですが、その利率がアップしてきているからです。

　海外事務手数料は以前からありましたが、数年前までは1％台がほとんど。ところがコロナ禍以降、2％台に値上げするカード会社が増え、昨年後半からは3.63％や3.85％など、3％台後半の海外事務手数料を課するカード会社が多くなっています。

海外事務手数料の値上げをするカード会社が続出

　3％台後半だった場合、10万円分の決済をすれば海外事務手数料は3630円～3850円と結構な金額になります。帰国してからクレジットカードの明細をみて、想定していた以上に使っていたなんてことも。

　しかもこの利率だと、両替所のレートと手数料次第では、現金を使ったほうがオトクというケースも。目安として1％台の海外事務手数料ならクレジットカードのほうがオトクですが、3％台だと両替をして現金を利用した方がオトクといった感じです。

レートと手数料によっては、現金を両替して使ったほうが、クレジットカードよりオトクなケースも

　現状では海外事務手数料はカード会社によって利率が違っているので、複数枚のクレジットカードを持っている場合は、海外事務手数料が安いカードを使った方が節約できます。

イオンカードは海外事務手数料が1.6％と探せば安いクレジットカードもあるが、改訂がある可能性は否定できない

　海外事務手数料の値上げが進んでいるなら、海外での支払いはとりあえず現金回帰するか……というわけにもいかず。キャッシュレス化の進んでいる国や地域も多く、カード決済でないと支払えないケースも多くあり、「では、現金で払います」とはいかないのが現状です。

