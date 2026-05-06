旅の達人が伝える! スマートトラベラーへの道 第143回
東京→京都が1万円!? 24時間2200円レンタカーで走ってみた
2026年05月06日 07時30分更新
みなさんは「レンタカー」と聞いて、いくらぐらいの相場を想定しますか？ 今回はなんと「24時間／2200円〜」という激安レンタカーを使って、東京から京都までドライブ旅をしてみました。
●24時間2200円、そのカラクリとは？
レンタカーとしては破格の料金なので、目を疑った方も多いのではないでしょうか。実はこれ、トヨタレンタカーが提供している区間限定の特別料金サービス「片道GO!」というサービスです。
なぜそんなに安く借りられるのか。これにはレンタカーが提供している「乗り捨て（ワンウェイ）」というサービスが影響しています。例えば、名古屋から東京へ転勤になったので、片道だけレンタカーを使いたいといったケースです。
●片道GO!という裏ワザ
この場合レンタカー会社は、返却されたクルマを元のエリアに戻すための車両回送コストが発生してしまいます。そこで、「元のエリアまで運転して戻してくれるなら、格安で車を貸し出しますよ」という、レンタカー会社とユーザー双方にメリットがある画期的なシステムが、この「片道GO!」というわけです。
片道GO!を利用するには、まず公式サイトへとアクセス。そこには利用可能な車種一覧が記載されており、出発店舗と返却店舗のほか、車両条件や出発期間が確認できます。
条件に見合った車両があったら、記載されている店舗の電話番号へ連絡して予約します。今回は出発店舗がトヨタレンタカー 羽田空港（国内線）店、返却はトヨタレンタリース京都の返却店舗（京都駅新幹線口店を指定）の車両を予約。夕方16時頃に店舗へ行って、手続を済ませてきました。
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