【今日から】最大100％還元! ドコモ「d払い」自治体キャンペーン 2025年9月開始分

「d払い」のポイント還元率が大幅アップする自治体コラボキャンペーン。この記事では、2025年9月開始分の参加自治体やポイント還元率を地域別にご紹介します。

気になる還元率は最大100%！対象エリアで買い物をするなら、この機会をお見逃しなく。

関東

●東京都

板橋区「大山まるごと！d払いで最大100％還元祭！」

概要：キャンペーン期間中に対象店舗にて、「d払い」で支払ったdポイントクラブ会員に、抽選でdポイント（期間・用途限定）を進呈

開催期間：2025年9月1日〜9月30日

対象店舗：東京都板橋区「ハッピーロード大山商店街」の対象店舗

ポイント還元率

・1等：最大100%

・2等：最大50%

・3等：最大10%

・4等：最大1%

付与上限：

・1回あたり：3万ポイント

・期間あたり：3万ポイント

島しょ部「東京諸島限定！！d払いでお得にお買物を楽しもうキャンペーン」

概要：キャンペーン期間中に対象店舗にて、「d払い」で支払ったdポイントクラブ会員に、抽選でdポイント（期間・用途限定）を進呈

開催期間：2025年9月1日〜9月30日

対象店舗：東京都島しょ部の対象店舗

ポイント還元率

・1等：最大100%

・2等：最大50%

・3等：最大10%

・4等：最大1%

付与上限：

・1回あたり：3万ポイント

・期間あたり：3万ポイント

中部

●愛知県

名古屋市「IGアリーナ×金シャチ横丁・商店街キャンペーン」

概要：キャンペーン期間中に対象店舗にて、「d払い」で支払ったdポイントクラブ会員に、抽選でdポイント（期間・用途限定）を進呈

開催期間：2025年9月12日〜10月13日

対象店舗：愛知県名古屋市「金シャチ横丁」「円頓寺商店街」「円頓寺本町商店街」「弁天通商店街」「柳原通商店街」の対象店舗

ポイント還元率

・1等：最大100%

・2等：最大50%

・3等：最大10%

・4等：最大1%

付与上限：

・1回あたり：3万ポイント

・期間あたり：3万ポイント

九州

●熊本県

熊本市「熊本市まちなかエリア限定！！d払いでお得にお買物を楽しもうキャンペーン」

概要：キャンペーン期間中に対象店舗にて、「d払い」で支払ったdポイントクラブ会員に、抽選でdポイント（期間・用途限定）を進呈

開催期間：2025年9月1日〜9月30日

対象店舗：熊本県熊本市まちなかエリアの対象店舗

ポイント還元率

・1等：最大100%

・2等：最大50%

・3等：最大10%

・4等：最大1%

付与上限：

・1回あたり：3万ポイント

・期間あたり：3万ポイント

キャンペーンは序盤狙いがおすすめ

各キャンペーンは予定より早く終了することもあるので、確実にポイントをゲットするなら、キャンペーンの序盤の買い物がお勧めです。

また、「d払いタッチ」など、一部の支払い方法などはキャンペーン対象外となるため、事前にしっかり確認しておくとよいでしょう。