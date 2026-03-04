旅の達人が伝える! スマートトラベラーへの道 第135回
Tシャツ12枚が半分に。 出張バッグのパンパン問題が消える圧縮リュック
2026年03月04日 07時30分更新
旅の快適さは、「何に荷物を詰めていくか」で劇的に変わります。行き先や目的、滞在スタイルによって最適な相棒は異なるもの。今回は、数多くのトラベルギアを使い込んできた筆者が、「これは自分の旅にピッタリなのでは！」と感じた2つのバッグ「HOLICC One mini」と「ace. テオフィールド」を紹介します。
●出張を快適にする、圧縮できるバックパック「ホリック One mini」
ひとつは、2～3泊の出張取材や小旅行を圧倒的に身軽にしてくれる、ホリックの機能的なバックパック「HOLICC One mini」（直販価格：2万5850円）です。
数泊の出張となると、仕事道具（ノートPCや書類、充電器など）に加えて、着替えや洗面用具が必要になります。これらを一つのリュックに詰め込もうとすると、カバンがパンパンに膨れ上がり、いざ名刺やPCを取り出そうとしたときに奥へ入り込んで見つからなかったり、下着や服が見えてしまったり……という事態にもなりかねません。
●Tシャツ12枚が半分に！“服パンパン問題”を解決
しかし、「One mini」ならその心配は無用。旅行グッズなどでおなじみの“ファスナーでギュッと圧縮できる衣類バッグ”と同様の構造を、バッグ本体に内蔵しています。最大でTシャツ約12枚分を収納でき、ファスナーを締めるだけでカサを半分ほどに圧縮できる強力な「洋服圧縮スペース」を備えているのです。
衣類をスッキリとコンパクトに収められるため、別途キャリーケースを持ち歩く必要がなくなり、LCCの機内持ち込みサイズにも対応する荷物ひとつでスマートに旅立てます。また衣類の収納場所を明確に分けられるので、仕事先でうっかり中身を見られる心配も減らせます。
この連載の記事
-
第134回
トピックスカメラ勢は要注意！ 2026年、飛行機でモバイルバッテリー“2個まで”に？ 予備電池はカウントされる？
-
第133回
トピックス伝説の“レタス塗装”が帰ってきた。キャセイが仕掛ける“空のタイムトラベル”
-
第132回
トピックス飛行機の下で働く“ヤバい車”全部見せます。羽田空港で約3000台が稼働する“グラハン車”の世界
-
第131回
トピックス海外でぼったくりを避けるには？ タクシーが不安な人向け配車アプリ11選【最新版】
-
第130回
トピックス2026サッカーW杯、日本戦の“もう一つの開催地”は、初メキシコでも行けるレベル
-
第129回
トピックスその旅行、本当に大丈夫？ 2026年、知らずに行くと確実に“損する”ポイントまとめ
-
第128回
トピックスパリやフランクフルトより便利？ 欧州旅行で使いやすかった空港とは
-
第127回
トピックス1ユーロ180円時代なのに…ヨーロッパで“ビール89円”の街があった
-
第126回
トピックスヨーロッパでGemini丸投げ観光やってみた
-
第125回
トピックスボディの下に隠れていたのは…ANA新デザイン機の正体がついに判明【初公開】
- この連載の一覧へ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
-
-
-
トピックスこりゃ便利！旅行で役立つ100均グッズ5選