旅の快適さは、「何に荷物を詰めていくか」で劇的に変わります。行き先や目的、滞在スタイルによって最適な相棒は異なるもの。今回は、数多くのトラベルギアを使い込んできた筆者が、「これは自分の旅にピッタリなのでは！」と感じた2つのバッグ「HOLICC One mini」と「ace. テオフィールド」を紹介します。

●出張を快適にする、圧縮できるバックパック「ホリック One mini」

ひとつは、2～3泊の出張取材や小旅行を圧倒的に身軽にしてくれる、ホリックの機能的なバックパック「HOLICC One mini」（直販価格：2万5850円）です。

数泊の出張となると、仕事道具（ノートPCや書類、充電器など）に加えて、着替えや洗面用具が必要になります。これらを一つのリュックに詰め込もうとすると、カバンがパンパンに膨れ上がり、いざ名刺やPCを取り出そうとしたときに奥へ入り込んで見つからなかったり、下着や服が見えてしまったり……という事態にもなりかねません。

●Tシャツ12枚が半分に！“服パンパン問題”を解決

しかし、「One mini」ならその心配は無用。旅行グッズなどでおなじみの“ファスナーでギュッと圧縮できる衣類バッグ”と同様の構造を、バッグ本体に内蔵しています。最大でTシャツ約12枚分を収納でき、ファスナーを締めるだけでカサを半分ほどに圧縮できる強力な「洋服圧縮スペース」を備えているのです。

衣類をスッキリとコンパクトに収められるため、別途キャリーケースを持ち歩く必要がなくなり、LCCの機内持ち込みサイズにも対応する荷物ひとつでスマートに旅立てます。また衣類の収納場所を明確に分けられるので、仕事先でうっかり中身を見られる心配も減らせます。