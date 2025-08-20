このページの本文へ

旅の達人が伝える! スマートトラベラーへの道 第110回

【那覇→東京】一度“海外へ脱出”して帰るルートでコスパ旅してみた！

2025年08月20日 07時30分更新

文● 中山智　編集●こーのス／ASCII

　先日、取材でジャングリア沖縄へ行ってきました。自費取材ということで極力コストを抑えるため、往路はマイレージで発券。ところが復路は夏休みシーズン突入ということもあり、那覇→東京の便にあまり空きがありません。安いチケットを探しましたが、LCCでも受託手荷物をつけると2万円台半ば〜と高額に。

夏休みシーズン直前にオープンしたジャングリア沖縄のプレス取材へ。取材後、どうやって東京に帰ろうか…

夏休みシーズンはマイレージの空席もなく、帰宅の便がかなり厳しい状況に…

マイルを諦め、チケット購入で探しても2万円台半ばからとなっています

　どうにかコスパ良く那覇から東京へと戻る手段がないか……と探していたところ、いったん海外に脱出し、そこから東京へ戻るという、お得なルートを発見しました。

●見つけた裏技！ 一度“海外へ脱出”して帰るルート

　まず那覇からの脱出ルートですが、韓国の格安航空会社LCC「イースター航空」。那覇→ソウル（仁川）便の航空券を、なんと8930円で購入できました。

　この価格は、座席指定や受託手荷物を含まないシンプルな「プレーン運賃」。沖縄での取材は数日にわたっていたため、着替えや寝袋、撮影機材など荷物も多めでしたが、送れるものは宅配便で那覇から自宅に別送し、機内持ち込み用の荷物だけに絞りました。

　というのも、韓国系のLCCは機内持ち込みが10kgまでという会社が多く、イースター航空も10kgまで。日系のLCCも含めて7kgまでという条件の航空会社が多いですが、10kgまでだとパソコンやカメラといった機材も含めてまとめられるので、重宝します。

那覇-ソウル便が8930円で買えました！

那覇空港の国際線エリアでチェックイン

