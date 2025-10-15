このページの本文へ

旅の達人が伝える! スマートトラベラーへの道 第117回

たった1800円でドイツ縦断!? 安すぎる鉄道「FlixTrain」に乗ってみた！

2025年10月15日 07時30分更新

文● 中山智　編集●こーのス／ASCII

　今夏、仕事でドイツ・フランクフルトからスウェーデン・ストックホルムへと移動する必要がありました。もちろん最速での移動は飛行機ですが、できれば移動費を節約したい……ということで、まず、この連載での欧州旅ではおなじみの格安バス「FlixBus」でルートを調べてみることに。

　するとドイツ・ベルリンでの乗り継ぎでストックホルムまで行く料金を発見。さっそく予約しようと思ったら、フランクフルトからベルリンへの移動は、大きな荷物が「有料」になっています。

FlixBusのサイトから、フランクフルト→ストックホルムのルートを検索してみると……

以前まで荷物は持ち込み無料でしたが、予約時に「大きな荷物は有料」と表示されました。なぜ？

●え、バスじゃなくて鉄道!? 「FlixTrain」が誕生していた

　FlixBusは20kgまでの預け荷物は無料だったはずなのに、ルールが変わったのかなとチェックしてみると、この区間はバスではなく鉄道でした。つまり格安鉄道の「FlixTrain」というわけです。今回はこの「格安鉄道」の乗車レポートをお届けします。

左がFlixBusのルールで右がFlixTrainのルール

