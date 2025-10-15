今夏、仕事でドイツ・フランクフルトからスウェーデン・ストックホルムへと移動する必要がありました。もちろん最速での移動は飛行機ですが、できれば移動費を節約したい……ということで、まず、この連載での欧州旅ではおなじみの格安バス「FlixBus」でルートを調べてみることに。

するとドイツ・ベルリンでの乗り継ぎでストックホルムまで行く料金を発見。さっそく予約しようと思ったら、フランクフルトからベルリンへの移動は、大きな荷物が「有料」になっています。

●え、バスじゃなくて鉄道!? 「FlixTrain」が誕生していた

FlixBusは20kgまでの預け荷物は無料だったはずなのに、ルールが変わったのかなとチェックしてみると、この区間はバスではなく鉄道でした。つまり格安鉄道の「FlixTrain」というわけです。今回はこの「格安鉄道」の乗車レポートをお届けします。