旅の達人が伝える! スマートトラベラーへの道 第117回
たった1800円でドイツ縦断!? 安すぎる鉄道「FlixTrain」に乗ってみた！
2025年10月15日 07時30分更新
今夏、仕事でドイツ・フランクフルトからスウェーデン・ストックホルムへと移動する必要がありました。もちろん最速での移動は飛行機ですが、できれば移動費を節約したい……ということで、まず、この連載での欧州旅ではおなじみの格安バス「FlixBus」でルートを調べてみることに。
するとドイツ・ベルリンでの乗り継ぎでストックホルムまで行く料金を発見。さっそく予約しようと思ったら、フランクフルトからベルリンへの移動は、大きな荷物が「有料」になっています。
●え、バスじゃなくて鉄道!? 「FlixTrain」が誕生していた
FlixBusは20kgまでの預け荷物は無料だったはずなのに、ルールが変わったのかなとチェックしてみると、この区間はバスではなく鉄道でした。つまり格安鉄道の「FlixTrain」というわけです。今回はこの「格安鉄道」の乗車レポートをお届けします。
