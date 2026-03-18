旅の達人が伝える! スマートトラベラーへの道 第137回
長距離移動なのに“ほぼ無傷”、176cmでも余裕で熟睡
14時間でも疲れない 「もうエコノミーに戻れない」ANA半個室シートの衝撃
2026年03月18日 07時10分更新
14時間超のフライトでも、ほとんど疲れない座席があるとしたら？
ANAが2026年に投入する国際線ビジネスクラス「THE Room FX」。東京ミッドタウンでは3月12日から3日間シート体験イベントが開催され、体験枠は開催前の時点で予約はいっぱいという人気の高さ。航空ファンにとってTHE Room FXは、注目の的です。
●身長176cmでも余裕 空飛ぶソファー級の広さ
筆者も2回、（モックアップですが）実際にTHE Room FXに座ってみたことがあります。中型機のボーイング 787-9型機への導入ながら、大型機の搭載されている「THE Room」と同じく半個室になり、プライベート感はアップ。さらに広々としたシートはフルフラットにもなり、最大長は76.5インチ（約194cm）で、横幅は41.5インチ（約105cm）。176cmで小太りの筆者でも余裕で寝転がれるサイズ感です。
そのほか充電ポートにはType-Cが加わり、Bluetoothオーディオ機能にも対応するなど、最新のトレンドも抑えています。
このように座っただけでも良さがわかるのですが、大型機に搭載されているTHE Roomと、今回のTHE Room FXがどれくらい違うのかというと……わかりません。
というのも、7年前に登場した「THE Room」は、体験イベントで少し座ったのみで、実機でのフライトは未体験なんです。そこでシートの違いがわかるよう、ANAにチケットを提供してもらい、「THE Room」でのフライトを体験してきました。
この連載の記事
-
第136回
トピックス海外旅行の必携アプリ2選。決済も空港ラウンジもこれでOK
-
第135回
トピックスTシャツ12枚が半分に。 出張バッグのパンパン問題が消える圧縮リュック
-
第134回
トピックスカメラ勢は要注意！ 2026年、飛行機でモバイルバッテリー“2個まで”に？ 予備電池はカウントされる？
-
第133回
トピックス伝説の“レタス塗装”が帰ってきた。キャセイが仕掛ける“空のタイムトラベル”
-
第132回
トピックス飛行機の下で働く“ヤバい車”全部見せます。羽田空港で約3000台が稼働する“グラハン車”の世界
-
第131回
トピックス海外でぼったくりを避けるには？ タクシーが不安な人向け配車アプリ11選【最新版】
-
第130回
トピックス2026サッカーW杯、日本戦の“もう一つの開催地”は、初メキシコでも行けるレベル
-
第129回
トピックスその旅行、本当に大丈夫？ 2026年、知らずに行くと確実に“損する”ポイントまとめ
-
第128回
トピックスパリやフランクフルトより便利？ 欧州旅行で使いやすかった空港とは
-
第127回
トピックス1ユーロ180円時代なのに…ヨーロッパで“ビール89円”の街があった
- この連載の一覧へ