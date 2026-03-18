14時間超のフライトでも、ほとんど疲れない座席があるとしたら？

ANAが2026年に投入する国際線ビジネスクラス「THE Room FX」。東京ミッドタウンでは3月12日から3日間シート体験イベントが開催され、体験枠は開催前の時点で予約はいっぱいという人気の高さ。航空ファンにとってTHE Room FXは、注目の的です。

●身長176cmでも余裕 空飛ぶソファー級の広さ

筆者も2回、（モックアップですが）実際にTHE Room FXに座ってみたことがあります。中型機のボーイング 787-9型機への導入ながら、大型機の搭載されている「THE Room」と同じく半個室になり、プライベート感はアップ。さらに広々としたシートはフルフラットにもなり、最大長は76.5インチ（約194cm）で、横幅は41.5インチ（約105cm）。176cmで小太りの筆者でも余裕で寝転がれるサイズ感です。

そのほか充電ポートにはType-Cが加わり、Bluetoothオーディオ機能にも対応するなど、最新のトレンドも抑えています。

このように座っただけでも良さがわかるのですが、大型機に搭載されているTHE Roomと、今回のTHE Room FXがどれくらい違うのかというと……わかりません。

というのも、7年前に登場した「THE Room」は、体験イベントで少し座ったのみで、実機でのフライトは未体験なんです。そこでシートの違いがわかるよう、ANAにチケットを提供してもらい、「THE Room」でのフライトを体験してきました。