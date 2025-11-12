旅人の憧れと言えば、ビジネスクラスでのフライト。ゆったりとしたシートで、食事も特別メニューだったりと、至れり尽くせりです。各航空会社とも、ビジネスクラスの充実には力を入れていますが、そのなかでも最近ビジネスクラスシートをリニューアルしたのがキャセイパシフィック航空です。

最新のプレミアムシートを体験できるイベントを虎ノ門ヒルズ ステーションタワー ステーションアトリウムで開催。実機のシートへの搭乗は、コスト的になかなか難しいので、せめてモックアップでも……と体験会のプレスイベントへ行ってきました。

●ビジネスクラスの最新シート「アリア・スイート」を体験！

今回展示されていたのは、ボーイング777-300ER型機（合計361席）に搭載されている新ビジネスクラスシートの「アリア・スイート」とプレミアム・エコノミークラスのモックアップシート。新シートは、現在運航中のロンドン、パリ、シドニー、メルボルン、フランクフルトといった長期フライト路線には投入されており、日本にも成田へ期間限定、新千歳へも現在就航しています。

それに加えて、2026年1⽉からは⽻⽥路線（⽻⽥発CX549便、⾹港発CX548便）に順次導⼊されます。今回の体験会も、これを記念してのもの。