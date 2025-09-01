スマホでマイナ保険証、9月19日から受診開始

厚生労働省の社会保障審議会医療保険部会は8月28日、スマートフォン版「マイナ保険証」について、9月19日より正式に稼働する方針を明らかにした。同日以降、全国の医療機関、薬局等で順次利用可能となる。

対応機種は、iPhone（iOS 18.5以上を搭載したiPhone XS以降のモデル）およびスマホ用電子証明書の利用に対応しているAndroidデバイス。Androidの対応機種については、マイナポータルで確認可能だ。

病院や薬局等での大まかな利用方法は以下のとおり。

●スマホ版マイナ保険証の利用方法（概要） 1.カードリーダーのメニューからスマートフォンの利用を選択

2.iPhoneまたはAndroidのいずれかを選択

3.認証操作

・iPhoneの場合：iPhone側で生体認証（Face ID／Touch ID）を実行

・Androidの場合：カードリーダーに「スマホ用利用者証明用電子証明書の暗証番号」（4桁）を入力

4.カードリーダーのスマホ用読み取り装置にiPhone／Androidをかざす

5.同意情報の入力に進む

スマホ対応施設であることを患者が確認できるステッカー

読取り機（カードリーダー）については、一部の機種を除き、医療機関・薬局側が外付けのスマホ用カードリーダーを購入、接続して対応。厚労省では専用ECサイトで使える割引クーポンの形で、購入費用の一部を補助するとしている。