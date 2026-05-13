このページの本文へ

前へ 1 2 3 次へ

旅の達人が伝える! スマートトラベラーへの道 第144回

初めての海外旅行、正直どこがいい？ 失敗しにくい5都市

2026年05月13日 07時30分更新

文● 中山智　編集●こーのス／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

初心者にやさしい5都市は？

　「海外旅行デビューしたいけれど、どこがオススメ？」といった相談を受けることがあります。

　言葉は通じる？
　空港からどうやって市内へ行く？
　現金はどれくらい必要？

　そこで今回は、60ヵ国100都市以上の滞在経験がある筆者が、初海外チャレンジにオススメの渡航先を5つ厳選しました。

●まずはこの3条件をチェック

　ちなみにピックアップ時には、以下のポイントを注視しています。

　1. 日本からのフライトが多い都市
　2. 到着空港から鉄道や地下鉄で市内へアクセスできる都市
　3. クレジットカード（特にタッチ決済）が普及している都市

　理由は、日本からのフライトが多いと、現地空港も日本人慣れしていてハードルが低いこと。また、初めての異国では、空港に降り立った瞬間の「市内への移動」が最初の関門。鉄道など公共交通機関でのアクセスが確保されていれば、ぼったくりタクシーの心配もなく、スマホの乗換案内アプリ通りに動けます。

　また、クレジットカードやタッチ決済が普及している国なら、両替などで頭を悩ませることもなく、サクッと支払うことができます。慣れない現地通貨での支払いは、お釣りで硬貨が貯まってしまうケースが多く、硬貨は両替できないため、帰国時点でムダに財布が重くなるというミスも防げるからです。

初めての海外旅行で空港からの移動は心細いですよね

●シンガポール：失敗しようがない圧倒的なスマート国家

　初めての海外で「絶対に失敗したくない」なら、シンガポールがオススメ。羽田・成田はもちろん、関空やセントレアからの直行便も就航しており、FSC（フルサービスキャリア）からLCC（ZIPAIRやScootなど）まで、飛行機の選択肢が豊富です。フライト時間は羽田空港から約7時間です。

海外渡航初心者にイチオシのシンガポール

　ちなみに、シンガポールの入国は自動化ゲートとなっているので、なにか特別な問題がない限りパスポートを機械に読み込ませるだけでサクッと入国できます。入国審査で係員と外国語でやりとりする必要がないので、心理的なハードルはかなり低いと思います。

空港隣接する商業施設「ジュエル」の巨大な屋内滝は圧巻です

　玄関口となるチャンギ空港から市内へは、地下鉄（MRT）でダイレクトにアクセス可能。交通機関もキャッシュレス化が進んでいて、クレジットカードのタッチ決済（Apple PayやGoogle Payも含む）でMRTやバスにそのまま乗車できるため、切符を買う手間や現地通貨への両替も最小限で済みます。治安も世界トップクラスで、夜歩きも安心です。

屋台が集まった「ホーカーズ」でも、クレジットカードで支払える店があり、名物のチキンライスがオススメです

前へ 1 2 3 次へ

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
Apple 2026 MacBook Neo A18 Proチップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligenceのために設計、Liquid Retinaディスプレイ、8GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、1080p FaceTime HDカメラ、Touch ID - インディゴ
Apple 2026 MacBook Neo A18 Proチップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligenceのために設計、Liquid Retinaディスプレイ、8GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、1080p FaceTime HDカメラ、Touch ID - インディゴ
￥114,800
2
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、12MPセンターフレームカメラ、日本語キーボード、Touch ID - シルバー
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、12MPセンターフレームカメラ、日本語キーボード、Touch ID - シルバー
￥177,333
3
【整備済み品】 富士通 タブレット ノートパソコン ARROWS Tab V727 12.3インチ 中古 タブレット【Windows 11 】【MS Office2019 H&B 搭載 】第7世代 Core M3/ メモリ 4GB / SSD 128GB /無線LAN/HDMI/LTE/タッチペン 付属(整備済み品)
【整備済み品】 富士通 タブレット ノートパソコン ARROWS Tab V727 12.3インチ 中古 タブレット【Windows 11 】【MS Office2019 H&B 搭載 】第7世代 Core M3/ メモリ 4GB / SSD 128GB /無線LAN/HDMI/LTE/タッチペン 付属(整備済み品)
￥9,999
4
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
￥35,129
5
【整備済み品】ノートパソコン N E C Versapro-VKシリーズ core i3 第8世代/ノートPC/Ｗebカメラ内蔵/Windows11/MS & Office2019/メモリ4GB/SSD128GB/DVD/15.6インチ/HDMI/Bluetooth/wifi/マウス付属/初期設定不要/初心者向け(i3-8/SSD 128GB)
【整備済み品】ノートパソコン N E C Versapro-VKシリーズ core i3 第8世代/ノートPC/Ｗebカメラ内蔵/Windows11/MS & Office2019/メモリ4GB/SSD128GB/DVD/15.6インチ/HDMI/Bluetooth/wifi/マウス付属/初期設定不要/初心者向け(i3-8/SSD 128GB)
￥14,850

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,280
2
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
￥1,080
3
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
￥1,890
4
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
5
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥740
6
UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100W/5A 超急速充電 USB C ナイロン編み 断線防止 iphone17/16/15シリーズ/iPad/MacBook Pro/Galaxy S24/Matebook/iPad/Xperia等USB-C各種対応(1m, ブラック)
UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100W/5A 超急速充電 USB C ナイロン編み 断線防止 iphone17/16/15シリーズ/iPad/MacBook Pro/Galaxy S24/Matebook/iPad/Xperia等USB-C各種対応(1m, ブラック)
￥743
7
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ホワイト T-K6A-2630WH
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ホワイト T-K6A-2630WH
￥1,690
8
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
￥1,599
9
Anker USB-C & USB-C ケーブル (1.8m, 240W, 高耐久ナイロン) USB PD対応 MacBook Pro iPhone 16 / 15 Galaxy iPad Pro/Air MacBook Pro/Air 各種対応 ブラック
Anker USB-C & USB-C ケーブル (1.8m, 240W, 高耐久ナイロン) USB PD対応 MacBook Pro iPhone 16 / 15 Galaxy iPad Pro/Air MacBook Pro/Air 各種対応 ブラック
￥1,690
10
キヤノン Canon 純正 インクカートリッジ BCI-381(BK/C/M/Y)+380 5色マルチパック BCI-381+380/5MP 長さ:5.3cm 幅:13.9cm 高さ:10.75cm
キヤノン Canon 純正 インクカートリッジ BCI-381(BK/C/M/Y)+380 5色マルチパック BCI-381+380/5MP 長さ:5.3cm 幅:13.9cm 高さ:10.75cm
￥5,645

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン