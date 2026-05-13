旅の達人が伝える! スマートトラベラーへの道 第144回
初めての海外旅行、正直どこがいい？ 失敗しにくい5都市
2026年05月13日 07時30分更新
「海外旅行デビューしたいけれど、どこがオススメ？」といった相談を受けることがあります。
言葉は通じる？
空港からどうやって市内へ行く？
現金はどれくらい必要？
そこで今回は、60ヵ国100都市以上の滞在経験がある筆者が、初海外チャレンジにオススメの渡航先を5つ厳選しました。
●まずはこの3条件をチェック
ちなみにピックアップ時には、以下のポイントを注視しています。
1. 日本からのフライトが多い都市
2. 到着空港から鉄道や地下鉄で市内へアクセスできる都市
3. クレジットカード（特にタッチ決済）が普及している都市
理由は、日本からのフライトが多いと、現地空港も日本人慣れしていてハードルが低いこと。また、初めての異国では、空港に降り立った瞬間の「市内への移動」が最初の関門。鉄道など公共交通機関でのアクセスが確保されていれば、ぼったくりタクシーの心配もなく、スマホの乗換案内アプリ通りに動けます。
また、クレジットカードやタッチ決済が普及している国なら、両替などで頭を悩ませることもなく、サクッと支払うことができます。慣れない現地通貨での支払いは、お釣りで硬貨が貯まってしまうケースが多く、硬貨は両替できないため、帰国時点でムダに財布が重くなるというミスも防げるからです。
●シンガポール：失敗しようがない圧倒的なスマート国家
初めての海外で「絶対に失敗したくない」なら、シンガポールがオススメ。羽田・成田はもちろん、関空やセントレアからの直行便も就航しており、FSC（フルサービスキャリア）からLCC（ZIPAIRやScootなど）まで、飛行機の選択肢が豊富です。フライト時間は羽田空港から約7時間です。
ちなみに、シンガポールの入国は自動化ゲートとなっているので、なにか特別な問題がない限りパスポートを機械に読み込ませるだけでサクッと入国できます。入国審査で係員と外国語でやりとりする必要がないので、心理的なハードルはかなり低いと思います。
玄関口となるチャンギ空港から市内へは、地下鉄（MRT）でダイレクトにアクセス可能。交通機関もキャッシュレス化が進んでいて、クレジットカードのタッチ決済（Apple PayやGoogle Payも含む）でMRTやバスにそのまま乗車できるため、切符を買う手間や現地通貨への両替も最小限で済みます。治安も世界トップクラスで、夜歩きも安心です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第143回
トピックス東京→京都が1万円!? 24時間2200円レンタカーで走ってみた
-
第142回
トピックス重要文化財に泊まれる!? 独居房10室ぶち抜きの奈良監獄ホテル 星野リゾートが再生
-
第141回
トピックスお土産袋が“3個目扱い”に？ 機内持ち込みとバッテリー制限の新ルール
-
第140回
トピックススーツケース地獄から脱出 “ほぼ手ぶら旅”の裏ワザ
-
第139回
トピックススマホ代で年間1万マイル？ ANA20％還元の破壊力 vs 1500マイルで国内往復のJAL
-
第138回
トピックス世界一の美食の街で“人をダメにする料理”に出会った
-
第137回
トピックス14時間でも疲れない 「もうエコノミーに戻れない」ANA半個室シートの衝撃
-
第136回
トピックス海外旅行の必携アプリ2選。決済も空港ラウンジもこれでOK
-
第135回
トピックスTシャツ12枚が半分に。 出張バッグのパンパン問題が消える圧縮リュック
-
第134回
トピックスカメラ勢は要注意！ 2026年、飛行機でモバイルバッテリー“2個まで”に？ 予備電池はカウントされる？
- この連載の一覧へ