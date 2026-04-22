今年のGW、空港で一番多いトラブルになるかもしれません。 4月から飛行機に乗る際のルールが大きく変わるのをご存知ですか？

特に注意したいのが「機内持ち込み手荷物」と、現代の旅行に欠かせない「モバイルバッテリー」に関するルールの変更です。これらを知らずにいつもの感覚で空港に向かうと、搭乗口で荷物を預け直すことになったり、保安検査場でモバイルバッテリーを破棄しなければならなくなったりと、思わぬトラブルに見舞われる可能性があります。

今回は、4月から適用されるこれら2つの重要な変更点について、チェックしていきます。

●機内持ち込み手荷物に関する新ガイドライン

まずは、2026年4月1日から適用されている「機内持ち込み手荷物」に関する新たなガイドラインについてです。

これまで、機内持ち込み手荷物の収納について、各航空会社の規定サイズ内であれば厳密なチェックを受けることは少なかったかもしれません。しかし、日本の航空会社が会員として参画している定期航空協会（Japan Air Carriers Association）は、定時運航の確保、スムーズな搭乗、そして手荷物落下による受傷リスクの低減を目指し、業界統一の新たなガイドラインを策定しました。

機内に持ち込めるのは、身の回り品1個＋手荷物1個の合計2個までという原則や、詳細なサイズ・重量の規定が各航空会社によって定められる点はこれまでどおり。しかし、今回、新たに以下の重要なルールが明文化されました。

●新ルール①：身の回り品のサイズは「前の座席の下」に収納できる範囲内

ハンドバッグやショルダーバッグなどの「身の回り品」は、前の座席の下に収納できる大きさに限られます。大きなお土産袋などを身の回り品として持ち込み、上の収納棚に無理に押し込もうとするのは基本的にはNGです。意外とやってしまいがちなのが、空港の保安検査を受けたあと、搭乗直前に売店で追加のお土産を大量に買ってしまうケース。これも1個と換算されてしまうので、持ち込んだバッグにお土産を入れるか、規定サイズ内で1個にまとめる必要があります。

●新ルール②：「自分で上の棚に収納できる」サイズと重さであること

もうひとつは、手荷物を乗客自身で上の棚に収納できるサイズ・重さのものを持ち込むように求められています。荷物が重すぎて自分で持ち上げられず、客室乗務員の手助けを前提とするような荷物は、基本的には預け荷物としてチェックイン時に手続きをしましょう。

適切に収納できないと判断された場合、搭乗口で受託手荷物に変更されることもあります。荷物はコンパクトにまとめ、自分でコントロールできる重さに留めるのがスマートです。