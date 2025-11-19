旅の達人が伝える! スマートトラベラーへの道 第122回
冬旅・春旅を安く楽しむなら、この1週間が最大のチャンス
JAL・ANAの航空券が過去最大値下げ！ブラックフライデー最新情報まとめ【2025年版】
2025年11月19日 07時30分更新
日本でもすっかり定着した大型セール期間の「ブラックフライデー」。航空会社や旅行会社もこの期間に大型セールを実施するので、お得に旅するなら見逃せません。今回は、そんな各社のブラックフライデーのセールをチェックしていきます。
●【JAL】冬の北海道が7700円〜！国際線も長距離路線が大幅値下げ
JALは「JALunLun ブラックフライデー2025」と題したセールを11月18日から11月30日の23時59分まで開催。国内線に関しては東京-札幌をはじめ、東京-旭川、東京-帯広などが7700円（搭乗期間：2025年12月26日～2026年2月28日）と冬の北海道旅行が激安に。
ただし国内線のセールは、この記事が掲載される11月19日の23時59分までなのでご注意を。
国際線は東京発のニューヨーク・ロサンゼルス・シカゴ便が15万円からで、東京・大阪・名古屋発のロンドン行きが12万5000円から。外国の航空会社と比べると割高ではあるものの、日系航空会社の長距離便としてはかなりの割引となっているので、日系のFSCで旅行したい人にはオススメです。
セール期間中の特別企画として、初日の出フライトや、オリジナルグッズが当たるキャンペーンを実施。JMBアプリをダウンロードしてログインすることで当選確率が5倍になるのもお忘れなく。また、JALカードかJAL Payでの決済で総額110万マイルが1100名に当たるキャンペーンも同時に開催しています。
