このページの本文へ

前へ 1 2 3 次へ

旅の達人が伝える! スマートトラベラーへの道 第122回

冬旅・春旅を安く楽しむなら、この1週間が最大のチャンス

JAL・ANAの航空券が過去最大値下げ！ブラックフライデー最新情報まとめ【2025年版】

2025年11月19日 07時30分更新

文● 中山智　編集●こーのス／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

年末年始の旅先はもう決めた？

　日本でもすっかり定着した大型セール期間の「ブラックフライデー」。航空会社や旅行会社もこの期間に大型セールを実施するので、お得に旅するなら見逃せません。今回は、そんな各社のブラックフライデーのセールをチェックしていきます。

●【JAL】冬の北海道が7700円〜！国際線も長距離路線が大幅値下げ

　JALは「JALunLun ブラックフライデー2025」と題したセールを11月18日から11月30日の23時59分まで開催。国内線に関しては東京-札幌をはじめ、東京-旭川、東京-帯広などが7700円（搭乗期間：2025年12月26日～2026年2月28日）と冬の北海道旅行が激安に。

　ただし国内線のセールは、この記事が掲載される11月19日の23時59分までなのでご注意を。

JALのブラックフライデーセールは11月30日まで

国内線は11月19日までのセールなので急いで！

　国際線は東京発のニューヨーク・ロサンゼルス・シカゴ便が15万円からで、東京・大阪・名古屋発のロンドン行きが12万5000円から。外国の航空会社と比べると割高ではあるものの、日系航空会社の長距離便としてはかなりの割引となっているので、日系のFSCで旅行したい人にはオススメです。

　セール期間中の特別企画として、初日の出フライトや、オリジナルグッズが当たるキャンペーンを実施。JMBアプリをダウンロードしてログインすることで当選確率が5倍になるのもお忘れなく。また、JALカードかJAL Payでの決済で総額110万マイルが1100名に当たるキャンペーンも同時に開催しています。

国際線は長距離便に割安感がありオススメ

プレゼントキャンペーンも見逃せない

【予約サイト】https://www.jal.co.jp/jp/ja/campaign/blackflyday/

前へ 1 2 3 次へ

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（PCゲーミングアクセサリ）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン