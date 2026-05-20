コスパのいいeSIMを契約したのに、現地で繋がらない。QRコードが読み込めない。なぜか通信エラーが出る……。

最近、海外旅行必須サービスとして定着しつつある、トラベル用eSIM。実は、初心者がハマりやすい意外な“落とし穴”があるんです。

そこで今回はeSIM利用時に陥りやすい失敗ポイントを紹介します。

●渡航先によってeSIMサービス選びが変わる

トラベル用のeSIMサービスはどれを選べば良いか？ これは筆者も相談をよくうけますが、国によって電波の状況もかわりますし、その人がどれくらいのデータ通信を使うかによっても変わりますので、正解は「わかりません」。

そこで、「eSIMDB」などの比較サイトで、その都度、オトクなサービスを探すのがオススメ。詳しい方法は以前にも「海外でお得に使える"トラベルeSIM"の探し方」という記事でお伝えしていますので、そちらを参照してみてください。

もしサポートなども含めて安心して使いたいというのであれば、下記の大手ブランドを利用するのがお勧めです。

◯Airalo（エアラロ）https://www.airalo.com/ja

世界200以上の国と地域をカバーする、eSIM業界の最大手。専用アプリが非常に使いやすく、プランの追加チャージも簡単で、日本語にも対応しています。

◯trifa（トリファ）https://www.trifa.co/ja

日本の企業が運営しているeSIMサービス。「現地で繋がらなかったらどうしよう……」という不安がある人には、24時間365日の日本語チャットサポートが受けられるので安心です。

◯Holafly（オラフライ）https://esim.holafly.com/ja/

FUP（フェアユースポリシー）はあるものの、「データ無制限プラン」が主力。旅行中に通信量をいちいち確認したくない人にピッタリです。

◯Ubigi（ユビジ）https://www.ubigi.com/ja/

NTTグループ傘下の企業が提供するeSIMサービス。専用アプリからeSIMの設定が行え、旅行時はアプリからプランを購入するだけでそのまま使える「再利用性の高さ」が魅力です。