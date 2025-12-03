年末年始の休暇から2026年の春休みやGWと海外旅行のチャンスが続きます。そこで今回は、観光客で溢れかえるメジャー都市ではなく、アクセスが改善された「盲点」や、感度の高い層が集まり始めた「急上昇」エリアを中心に、筆者が今期オススメの渡航先を5つ紹介します。

●ベトナムの秘宝「フーコック島」──いま最もお得に行ける楽園

まずはインフレや円安を考慮して、物価が安く旅費が抑えられるベトナム。ホーチミンやハノイ、そして最近はビーチリゾートとしてダナンあたりがベトナムでは有名ですが、最近人気を集めているのが「フーコック島」。ダナンは冬場は雨季で海に入れないことがありますが、フーコック島は11月〜4月が乾季なので、この冬からGWがベストシーズンです。

手つかずの自然が残りつつも、フーコック名物の海上を6キロメートルも走るロープウェイや、ベトナム最大級のテーマパーク「ヴィンパールランド」があるなど、家族連れにオススメです。しかも開発ラッシュの最中なので、綺麗なホテルに格安で泊まれるのもポイント。3月末でも、評価の高いホテルが2名1室で1万円弱から2万円弱といったホテルが多くありました。漁師の島でもあるため、海鮮グルメも格安で楽しめます。

最寄りの空港はフーコック空港（PQC）で、ハノイやホーチミンから国内線に乗り換えてアクセスするか、香港から香港エクスプレス航空も就航しています。航空券は原稿執筆時の段階で、3月24日発／29日着のベトナム航空（成田発）で7万2000円弱といったところ。東京発だと繁忙期をずらせば5万円台前半からといった感じです。