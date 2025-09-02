ヤマト「ネコポス」サイズ拡大　厚さ3cm以内に　置き配も対応

ヤマト運輸は8月27日、小型荷物専用の宅配サービス「ネコポス」について、11月10日発送分より対応サイズを拡大することを明らかにした。
変更後のルールの概要は以下のとおり。
■新サイズの概要（括弧内は現行サイズとの差異）
厚さ：最大3cm（現行より0.5cm拡大）
大きさ：
・三辺：60cm以内（新設）
・長辺：34cm以内（新設／現行の縦方向上限より2.8cm拡大）
・下限（縦）：23.0cm（変更なし）
・下限（横）：11.5cm（変更なし）
さらに11月10日発送分から、郵便受けに入らないサイズのネコポスを対象とした置き配サービスも新設。こちらはクロネコメンバーズ会員限定で、配達前に「お届け予定通知」や「公式アプリ」から受け取り場所の選択が必要だ。
なお、荷物が郵便受けに入る場合は、置き配を指定しても郵便受けへの配達となるため気を付けたい。
ネコポスは、郵便受けでの受け取りに特化した宅配サービス。対象は法人や個人事業主で、ECサイトやネットオークションの配送方法としてもお馴染みの存在だ。
