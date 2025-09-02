ヤマト「ネコポス」サイズ拡大　厚さ3cm以内に　置き配も対応

ヤマト運輸は8月27日、小型荷物専用の宅配サービス「ネコポス」について、11月10日発送分より対応サイズを拡大することを明らかにした。

変更後のルールの概要は以下のとおり。

■新サイズの概要（括弧内は現行サイズとの差異） 厚さ：最大3cm（現行より0.5cm拡大）

大きさ：

・三辺：60cm以内（新設）

・長辺：34cm以内（新設／現行の縦方向上限より2.8cm拡大）

・下限（縦）：23.0cm（変更なし）

・下限（横）：11.5cm（変更なし）

さらに11月10日発送分から、郵便受けに入らないサイズのネコポスを対象とした置き配サービスも新設。こちらはクロネコメンバーズ会員限定で、配達前に「お届け予定通知」や「公式アプリ」から受け取り場所の選択が必要だ。

なお、荷物が郵便受けに入る場合は、置き配を指定しても郵便受けへの配達となるため気を付けたい。

ネコポスは、郵便受けでの受け取りに特化した宅配サービス。対象は法人や個人事業主で、ECサイトやネットオークションの配送方法としてもお馴染みの存在だ。