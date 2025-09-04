USBケーブルガチ勢向けの新型テスター　小さくなって高機能！

ビット・トレード・ワンは8月29日、USBケーブル／充電器などに対応した簡易チェッカー「USB Cable Checker3」（UCC3）の一般販売を、9月19日より開始することを明らかにした。価格は9328円。同社の公式通販サイトで予約を受け付けている。

UCC3は、接続したUSBケーブルやUSBポートで利用できる機能やその規格を確認できるデバイス。同社のヒット商品「USB Cable Checker2」の後継機で、筐体の小型化、新機能の追加（eMarker情報の読み取り／USBポートの仕様確認等）、最新USB関連規格の反映など、大幅なアップデートが施されている。

主な機能は以下のとおり。

●USB Cable Checker3の主な機能 ■USBケーブル／ポートの仕様・コンディションなどの表示 USBケーブル（一部の情報は対応するケーブルとの接続時のみ表示） ・各端子の結線状態

・ケーブルタイプ

・抵抗値（GND線とVBUS線の合計）

・USB PDに供給可能な最大電力（W数）

・eMarkerの有無

・eMarker情報（対応USB PDバージョン／最大許容電圧／最大許容電流／サポートするデータ通信規格／Vconn端子への継続的な電流供給の必要性／レイテンシー／ベンダーID／Extended ID） USBポート（一部の情報は対応するポートとの接続時のみ表示） ・USB PDバージョン

・パワーロール（充電／給電／両方）

・最大電力供給値（推測値）

・5V時の電流供給値（CC線抵抗による通知を反映）

・Discover Identityコマンドへの反応の有無

・対応するAlternate mode規格（DisplayPort／Thunderbolt）

・対応する充電モード

・EPR対応の有無

1台でUSBケーブル／ポートの仕様確認から状態の悪いケーブルの選別まで、さまざまな作業に対応できるのがUCC3最大の強み。

少々値は張るが、持っておくと便利な製品であることは確かだろう。