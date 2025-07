今週のSteam売り上げランキングは、EAの『エーペックスレジェンズ』が久々に1位を獲得。2位はCygamesの『Shadowverse: Worlds Beyond』が、3位はセガの『ペルソナ5: The Phantom X』と、無料プレイゲームが3位までを占めている。

新作タイトルとしては、4位にバンダイナムコエンターテインメントの『パタポン1+2 リプレイ』が、6位にTeam PEAK開発の『PEAK』が登場。両タイトルともユーザー評価が“非常に好評”となっているので、要チェックだ。

そのほかランキングの詳細は下記を参照してほしい。

※2025年7月14日13時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2025 Electronic Arts Inc.

2.『Shadowverse: Worlds Beyond』

●Cygames

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2584990/Shadowverse_Worlds_Beyond/

©Cygames, Inc.

3.『ペルソナ5: The Phantom X』

●セガ(アトラス)

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/3061570/5_The_Phantom_X/

©Perfect World Adapted from Persona5 ©ATLUS. ©SEGA.

4.『RimWorld』

●Ludeon Studios

●発売中

●3120円(7月25日まで20%オフ、以降は3900円)

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/294100/RimWorld/

© Ludeon Studios

5.『パタポン1+2 リプレイ』

●バンダイナムコエンターテインメント

●発売中

●3960円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2383200/12/

©2025 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Bandai Namco Entertainment Inc. Patapon is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment Inc. in the U.S. and other countries.

6.『エルデンリング ナイトレイン』

●フロム・ソフトウェア/バンダイナムコエンターテインメント

●発売中

●5720円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2622380/ELDEN_RING_NIGHTREIGN/

©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©2025 FromSoftware, Inc.

7.『PEAK』

●Aggro Crab, Landfall

●発売中

●880円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/3527290/PEAK/

© Team PEAK

8.『ストリートファイター6』

●カプコン

●発売中

●4990円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/

©CAPCOM

9.『ウマ娘 プリティーダービー』

●Cygames

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/3564400/_/

© Cygames, Inc.

10.『Stellar Blade』

●ソニー・インタラクティブエンタテインメント

●発売中

●7980円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/3489700/Stellar_Blade/

© 2025 SHIFT UP Corporation. All rights reserved. Published by Sony Interactive Entertainment Inc.