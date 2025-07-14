毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー
『エーペックスレジェンズ』はじめ無料ゲームが上位3位に！新作タイトルも注目【Steamランキング】
2025年07月14日 18時00分更新
今週のSteam売り上げランキングは、EAの『エーペックスレジェンズ』が久々に1位を獲得。2位はCygamesの『Shadowverse: Worlds Beyond』が、3位はセガの『ペルソナ５: The Phantom X』と、無料プレイゲームが3位までを占めている。
新作タイトルとしては、4位にバンダイナムコエンターテインメントの『パタポン1+2 リプレイ』が、6位にTeam PEAK開発の『PEAK』が登場。両タイトルともユーザー評価が“非常に好評”となっているので、要チェックだ。
そのほかランキングの詳細は下記を参照してほしい。
※2025年7月14日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。
■Steamページ
https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP
1.『エーペックスレジェンズ』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/
© 2025 Electronic Arts Inc.
2.『Shadowverse: Worlds Beyond』
●Cygames
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2584990/Shadowverse_Worlds_Beyond/
©Cygames, Inc.
3.『ペルソナ５: The Phantom X』
●セガ（アトラス）
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3061570/5_The_Phantom_X/
©Perfect World Adapted from Persona5 ©ATLUS. ©SEGA.
4.『RimWorld』
●Ludeon Studios
●発売中
●3120円（7月25日まで20％オフ、以降は3900円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/294100/RimWorld/
© Ludeon Studios
5.『パタポン1+2 リプレイ』
●バンダイナムコエンターテインメント
●発売中
●3960円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2383200/12/
©2025 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Bandai Namco Entertainment Inc. Patapon is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment Inc. in the U.S. and other countries.
6.『エルデンリング ナイトレイン』
●フロム・ソフトウェア／バンダイナムコエンターテインメント
●発売中
●5720円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2622380/ELDEN_RING_NIGHTREIGN/
©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©2025 FromSoftware, Inc.
7.『PEAK』
●Aggro Crab, Landfall
●発売中
●880円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3527290/PEAK/
© Team PEAK
8.『ストリートファイター6』
●カプコン
●発売中
●4990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/
©CAPCOM
9.『ウマ娘 プリティーダービー』
●Cygames
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3564400/_/
© Cygames, Inc.
10.『Stellar Blade』
●ソニー・インタラクティブエンタテインメント
●発売中
●7980円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3489700/Stellar_Blade/
© 2025 SHIFT UP Corporation. All rights reserved. Published by Sony Interactive Entertainment Inc.
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