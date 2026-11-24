「GTA6」がヤバイ。ロックスター・ゲームスが11月19日に発売した新作ゲーム「グランド・セフト・オートVI（GTA6）」が、発売初日だけで売上3250万本を突破したと公式サイトにて発表。

本作は、1997年に第1作がリリースされて以来、革新的なゲームデザインと自由度の高いゲームプレイで多くのファンを魅了してきた人気シリーズの最新作。前作から約13年越しの新作とあって、全世界で注目を集めていた。

公式サイトの発表によると、本作はメタスコアでほぼ満点の99点を記録し、初日販売は3250万本、売上高にして37億9000万ドル（約6021億円）というとんでもない記録を樹立したことになる。

同社は「あらゆるメディアにおける新記録」と述べ、映画や音楽、ゲームを含めたエンターテインメント業界の史上最大規模の記録であるとしている。

ユーザーからは「1500万本どころじゃなかった」「もう多すぎて意味が分からない」「あんなに凄いと思ったゼルダ時オカ500万本霞んじゃう」など、もはや数字が大きすぎて実感がわかないという声も寄せられていた。

また、11月24日にPlayStation公式から「PS5で3900万人以上のユニークプレイヤーがグランド・セフト・オート VIに飛び込みました。」と投稿。累計6億8300万時間ものプレイ時間、平均17.4時間のプレイ、1日で最多となる新規接続されたPS5コンソールの数など、多くの記録を生んだと報告している。

どこまで記録を伸ばせるのか、発売1週間や1ヵ月の数字にも注目したいところだ。

【ゲーム情報】

タイトル：グランド・セフト・オートVI

ジャンル：アクション

販売：ロックスター・ゲームス

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S

発売日：発売中（2026年11月19日）

価格：

スタンダード・エディション：9800円（パッケージ版/ダウンロード版）

アルティメット・エディション：1万2280円（ダウンロード版）

※パッケージ版はPS5のみ。

CERO：Z（18歳以上対象）

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