毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー

今週のSteam売り上げランキングは、エレクトロニック・アーツの人気ヒーローシューター『エーペックスレジェンズ』が1位に！ 2位にはNCの『アイオン2』がランクインしている。そして、3位にはOne or Eightの早期アクセスゲーム『ワロタ、俺の家のとなり魔王城www』が初登場。

そのほかの新作タイトルとしては、5位にDeath Kumiai開発、Death Kumiai／Flashlight Games発売の高湿度・激重感情RPG『勇者パーティはぜんめつしました。』が、6位に予約受付中のスクウェア・エニックスの『ドラゴンクエストモンスターズ４ 枯れ木の国のビアンカ・フローラ』が初ランクインしている。

ランキングの詳細は下記を確認してほしい。

※2026年11月16日13時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2026 Electronic Arts Inc.

2.『アイオン2（AION 2）』

●NC

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3393110/AION_2/

© NC Corporation. All Rights Reserved.

3.『ワロタ、俺の家のとなり魔王城www』【早期アクセスゲーム】

●One or Eight

●発売中

●2520円（2026年11月20日までリリース記念セールで10％オフ、以降は2800円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2860490/ワロタ俺の家のとなり魔王城www/

© oneoreight All Rights Reserved.

4.『ウマ娘 プリティーダービー』

●Cygames

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3564400/ウマ娘 プリティーダービー/

© Cygames, Inc.

5.『勇者パーティはぜんめつしました。』

●Death Kumiai／Flashlight Games

●発売中

●1782円（2026年11月24日までリリース記念セールで10％オフ、以降は1980円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2638080/勇者パーティはぜんめつしました/

© Death Kumiai

6.『ドラゴンクエストモンスターズ４ 枯れ木の国のビアンカ・フローラ』

●スクウェア・エニックス

●2026年12月4日発売予定

●通常版：7700円

マスターズ版：1万2540円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3681610/ドラゴンクエストモンスターズ４_枯れ木の国のビアンカ・フローラ/

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

© SUGIYAMA KOBO

7.『Slay the Spire 2』【早期アクセスゲーム】

●Mega Crit

●発売中

●2240円（2026年11月27日まで20％オフ、以降は2800円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2868840/Slay_the_Spire_2/

2026 MegaCrit, LLC.

8.『Limbus Company』

●ProjectMoon

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1973530/Limbus_Company/

© ProjectMoon

9.『Call of Duty®: Modern Warfare® 4』

●アクティビジョン

●発売中

●9800円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/4435490/Call_of_Duty_Modern_Warfare_4/

©/TM/® 2026 Activision Publishing, Inc. 本製品にはId Softwareからライセンスが供与されたソフトウェアテクノロジー(Id Technology)が含まれます。Id Technology © 1999-2026 Id Software, Inc.

10.『ユーロトラックシミュレーター2（Euro Truck Simulator 2）』

●SCS Software

●発売中

●749円（2026年11月25日まで75％オフ、以降は2999円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/227300/Euro_Truck_Simulator_2/

© 2012 SCS Software. All brand names, trademarks, registered marks, logos, and symbols on vehicles in the game are property of their rightful owners. Used with kind permission.



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