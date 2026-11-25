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PowerAのNintendo Switch 2用コントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、PowerAのNintendo Switch 2用コントローラー「パワーエー アドバンテージ・ワイヤレスコントローラー for Nintendo Switch 2 – ゼルダの伝説 マスターソード」が販売中だ。過去価格は8091円だが、タイムセールにより15％オフの6845円で購入できる（11月24日時点）。

本製品は、『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム』に登場する「マスターソード」をモチーフにしたゲームコントローラー。ホールエフェクトセンサーを搭載するスティックボタンに加え、好みの操作を割り当てられる背面ボタン、1度の充電で最長30時間使えるバッテリー、人間工学に基づいたデザインなどが特徴だ。

「ティアキン」デザインのコントローラーが15％オフ

ユーザーレビューを見ると、"純粋に比べて軽い／動きが滑らかで使いやすい"といった声が寄せられている。現時点では15％オフのセール価格で購入可能だ。「ゼルダの伝説」が好きな人、純正よりも安価なコントローラーを探している人にオススメできる。