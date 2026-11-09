毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー

今週のSteam売り上げランキングは、4週連続でNCの『アイオン2（AION 2）』が1位を獲得！ 2位にはエレクトロニック・アーツの『エーペックスレジェンズ』、3位にはKONAMIの『遊戯王 マスターデュエル』と、無料プレイゲームが続く。

新作タイトルとしては、5位にGolden Horn Studiosの一人称視点のジャガイモ皮むきゲーム『ポテト プリーズ（Potato Please）』が初登場。

また、セール中で超お買い得なSNKの『餓狼伝説 City of the Wolves』が4位にランクイン。シーズン3の追加キャラクターとして「東京リベンジャーズ」の「佐野万次郎」と「龍宮寺堅」の参戦で注目を集めている。

そのほか、ランキングの詳細は下記を確認してほしい。

※2026年11月9日13時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『アイオン2（AION 2）』

●NC

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3393110/AION_2/

© NC Corporation. All Rights Reserved.

2.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2026 Electronic Arts Inc.

3.『遊戯王 マスターデュエル』

●KONAMI

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/

©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI



©2026 Konami Digital Entertainment

4.『餓狼伝説 City of the Wolves』

●SNK

●発売中

●745円（2026年11月21日まで75％オフ、以降は2980円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2492040/餓狼伝説_City_of_the_Wolves/

© SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

5.『ポテト プリーズ（Potato Please）』

●Golden Horn Studios

●発売中

●1260円（2026年11月16日まで10％オフ、以降は1400円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/5266240/Potato_Please/

DISCLAIMER



Potato Please is a work of fiction. All nations, institutions, characters, and events depicted in the game are fictional and do not represent any real-world government or political organization.



© 2026 Golden Horn Studios. All rights reserved.

6.『Probably Stolen - Cyberpunk Shopkeeper Sim』

●tinyBuild

●発売中

●1799円（2026年11月12日まで10％オフ、以降は1999円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/4348910/Probably_Stolen_Cyberpunk_Shopkeeper_Sim/

Developed by Questing Goose Studio and Published by tinyBuild © 2026. All rights reserved.

7.『ファイナルファンタジー レゾナンス』

●スクウェア・エニックス

●発売中

●7678円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3259780/_/

© SQUARE ENIX LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

8.『アーク: サバイバル・アセンデッド（ARK: Survival Ascended）』【早期アクセスゲーム】

●Studio Wildcard／Snail Games USA

●発売中

●6760円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2399830/ARK_Survival_Ascended/

©2024 Wildcard Properties LLC. Published by Studio Wildcard. Developed by Studio Wildcard. ARK: Survival Ascended is a trademark of Studio Wildcard. All rights reserved.



TM & ©2024 SCG Power Rangers LLC and Hasbro. Power Rangers and all related logos, characters, names, and distinctive likenesses thereof are the exclusive property of SCG Power Rangers LLC. All Rights Reserved. Used Under Authorization.

9.『Call of Duty®: Modern Warfare® 4』

●アクティビジョン

●発売中

●9800円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/4435490/Call_of_Duty_Modern_Warfare_4/

©/TM/® 2026 Activision Publishing, Inc. 本製品にはId Softwareからライセンスが供与されたソフトウェアテクノロジー(Id Technology)が含まれます。Id Technology © 1999-2026 Id Software, Inc.

10.『NTE: Neverness to Everness』

●Perfect World Games

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/4508340/NTE_Neverness_to_Everness/

Hotta Studio, a Perfect World company. All Rights Reserved.