今注目の最新ゲームの開発者やプロデューサーにメールインタビューする連載企画の第17回は、アートディンクが2026年12月10日にPC（Steam）で配信する都市開発鉄道シミュレーション『A列車で行こう9 PRIME LINE』。本作はダウンロード専売で、価格は1万8480円だ。

今回は、本作のディレクター兼プログラマーの小野 純明（おの すみあき）氏（以下、文中敬称略）に、ゲームの魅力や注目ポイントなどを直撃していく。

「A列車で行こう」は、PC黎明期より40年以上にわたって愛され続けるシリーズ。本作は、2010年に発売された『A列車で行こう9』の決定版ともいえるタイトルだ。“進化の先に広がる、至高の都市開発”をテーマに、さまざまな要素がパワーアップしている。

なお、アートディンクの公式YouTubeチャンネルでは、本作の機能紹介映像などを公開中。こちらもあわせてチェックしよう。

▼アートディンク公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@ARTDINKmovie

▼アナウンストレーラー

Switch 2版『A列車で行こう9 Evolution』を発売したのが本作の制作のきっかけ！

――『A列車で行こう9 PRIME LINE』を発売することになった経緯を教えてください。

小野：6月にNintendo Switch 2向けに『A列車で行こう9 Evolution』を発売しました。そこで、UIの刷新、レンダリングの改善、初心者向けのチュートリアルの追加などを行いました。当然、それらの更新をPC版にも反映させたいという話になります。

はじめは単に『Evolution』のPC版として、『Evolution』で追加した機能をPCに移植するだけと考えていました。しかし、『Evolution』の開発内容は、Switch 2という新しいプラットフォームに投入するにあたっての改善が主でした。

せっかくなら、PC版で長年遊んでいるお客さんも満足できるような機能を追加して、もう一段階上の体験ができるようなアップグレードにしたいということで、『PRIME LINE』という新たな商品として発売することになりました。

――『PRIME LINE』の注目ポイントを教えてください。また、本作の制作時にとくにこだわったポイントを教えてください。

小野：注目してほしいのは、フレキシブルな線路や道路の敷設、それを活かせるカーブ駅、そして片側二車線道路の追加です。従来のA9から、さらに充実した交通風景を作れるようになりました。

こだわったのはやはりフレキシブルです。以前、将来のA列車に向けた技術検証のようなことを行っていまして、自由な曲線に沿って線路のポリゴンを生成する実験をしていました。今作の企画当初は、A9の仕組みでも工夫をすれば、それを応用した自由な曲率のカーブを入れられるのでは、という思いつきでした。

それをやるなら、勾配も、さらにカーブしながらの勾配も、と欲が出まして……。結果、A9として線路や道路で作れるものの幅が大幅に広がりました。

――「A列車」は2025年の第一作の発売から去年で40周年を迎えた息の長いタイトルですが、製作陣として、どういったところがシリーズの人気になっていると思いますか？

小野：あくまで私の個人的な見解ですが、シリーズを通した最大の特徴は自然発展だと思っています。「A列車」は、列車（やバス、トラック）を運行して、街に人とモノを巡らせることで、建物が建ち、街が発展していくゲームです。

自分で子会社も建てますが、自身で建設したものだけで街ができるわけではなく、駅の周りに勝手に建物が建つことによって、街が発展します。

ユーザーは間接的に街の発展に関わるわけです。これが「A列車」に独特な面白さをもたらしていると思います。この面白さに魅了された方々によって、A列車シリーズの人気が保たれてきたと感じています。

あとは、ユーザーの声や要望を聞いて、アップデートでその機能を追加して実現したり、お叱りを受けることもありますが、真摯に修正を行ったりと、お客さんに寄り添って対応を続けてきたことも長くシリーズが続いている要因だと思います。

――ゲーム内に収録された列車の数の多さも本シリーズの魅力ですが、今作でとくに注目の列車などありますか？ また、列車の編成数が最大16両、列車を最大32両まで連結できますが、こういった機能の追加へのこだわりを教えてください。

小野：今回は新しい車両は追加していないので、注目の列車はとくにありません。強いて言うなら、PC版では別売りの『A列車で行こう9 トレインコンストラクション』の車両が使えるます。ユーザー自身で作った車両や、Steamワークショップで他のユーザーさんが作った車両が大量に公開されていますので、そちらをインポートして楽しんでいただきたいです。

長い編成については、以前から機会があったらやりたいと思っていました。『Evolution』のPC版移植として企画を考えていた時から、長い編成だけはPC版の新規機能として入れようかという話もあったくらいです。

フレキシブルで緩やかなカーブを作れるようになったら、長い編成が映えるので絶対やろうということになりました。だったら貨物列車の長大編成も作りたいよね、連結したら16両+16両で32両編成にできるようにしちゃおうか、という感じで決まっていきました。

実際に開発していく中で、やりたい事を積み重ねていった結果、こういう形に落ち着きました。

これをこだわりと言って良いのかは分かりませんが、はじめからカッチリ仕様が固まっている訳ではなくて、方針を決めて作っていく中で、徐々にやりたい事とできる事の輪郭というか精度が高まっていって、最終的な落としどころが決まる、という作り方をしていることが多いです。

初心者向けの機能も完備！ ハンドヘルドPCでいつでもどこでも楽しめる

――シリーズに触れたことの無い人のプレイをサポートする機能などはあるのでしょうか？

小野：『Evolution』で入れたチュートリアルを本作でも収録しています。

――Steamストアで推奨環境が公開されていますが、それ以上に、どのメーカー製のCPUとGPUの方が快適に遊べるとか、ヘッドセットやマウスなど、この周辺機器があるとよりゲームが楽しめる、といったワンポイントアドバイスがありましたら教えてください。

ちなみに、DLSSなどに対応していたりするのでしょうか？ また、環境を見るとハンドヘルドPCでも遊べそうですが、文字の大きさなど、ハンドヘルドPCでも遊べるようになっているのでしょうか？

小野：PC環境や周辺機器に関するおすすめなどは、こちらからとくにお伝えできる情報はありません。また、今回はDLSSなどの超解像度技術には対応していません。

これまでのA9では、ウィンドウサイズを大きくしてもUIの大きさが固定だったので、ハンドヘルドPCや4Kディスプレイなどで遊ぶとUIが非常に小さくなっていましたが、今作ではUIのスケール調整を行う機能を追加したので、好みに合わせてUIのサイズを調整できます。

最大でSwitch 2版のハンドヘルドモードと同等のUIサイズにでき、ハンドヘルドPCでも同じ感覚で遊べます。

これまでできなかった街づくりが楽しめる！ 「A9」をとことん楽しもう

――『A列車で行こう9』は2010年に発売され、列車や機能を追加して、さまざまなバリエーションが発売されていますが、ナンバリング最新作などの構想などはあったりするのでしょうか？

小野：A9の新たな展開があるたびに「まだ9を引っ張るのか」「10はまだか」という声が上がっている事は認識しています。15年以上の歳月を経て、内部で使っているライブラリ等も相当に古いものになっていますし、開発者（プログラマー）としても、拡張や改造を続けていくことに限界を感じています。

検討や技術検証のようなことは行っていて、フレキシブル線路などはそれもあって、A9にも組み込めるという判断に至ったものです。とはいえ、ナンバリング最新作について、今の時点でお伝えできる情報はありません。

――別売りの『A列車で行こう9 トレインコンストラクション』があると、自分が作った車両などを本作で走らせることができるとありますが、こういった過去作があったほうがより楽しめるといった要素はあるのでしょうか？

小野：おっしゃるとおり、『トレインコンストラクション』があると、自作の車両を走らせられますし、ワークショップで公開されている他のユーザーが作った車両をダウンロードして走らせることができるので、ご一緒に楽しまれることをお勧めします。『トレインコンストラクション』以外ではそういうものはありません。本作単体で「A列車で行こう9」の機能すべてを楽しめます。

――上記とかぶってしまうところもあると思いますが、シリーズファンの方へ、本作のおすすめのポイントを教えてください。

小野：シリーズファンの方々には待望となる、自由な曲率の線路・道路（フレキシブル）と片側二車線道路をついに実装することができました。また、20m×20mなど小さめの建物を追加し、自動販売機やベンチなどのアイテムを建物の敷地内に配置できるようになりました。これまでのA列車では実現できなかったより緻密な街の風景を作れるようになっていますので、ぜひ楽しんでいただきたいです。

過去にA9シリーズを購入していた方には、今作を割引価格で購入できる「乗り換えキャンペーン」を実施しています。どの「A9」でも割引を受けられるので、現役で遊んでいる方もしばらく遊んでいない方も、キャンペーンを利用して『PRIME LINE』を遊んでいただけると嬉しいです。

乗り換えキャンペーンに注目！

インタビューにもあったように、現在、PC（Windows）版『A列車で行こう9』やPC（Steam）版の『A列車で行こう9 V5DX+』などを対象に、お買い得価格で本作を購入できる「乗り換えキャンペーン」を開催中。期間はPC（Windows）版は2027年3月31日まで、PC（Steam）版は2027年2月1日16時59分までだ。

シリーズを持っている人は、この機会にぜひ最新作も楽しんでみてはいかがだろうか。詳細は、下記のリンクを参照のこと。

▼乗り換えキャンペーンページの詳細はこちら！

https://www.atrain.jp/title/a9pl/transfer.html

【ゲーム情報】

タイトル：A列車で行こう9 PRIME LINE

ジャンル：都市開発鉄道シミュレーション

配信：アートディンク

プラットフォーム：PC（Steam）

配信日：2026年12月10日予定

価格：1万8480円

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※画面は開発中のものです。