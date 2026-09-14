毎週月曜更新！最新Steamゲーム売り上げランキング 第182回
毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー
チームアクションシューター『オーバーウォッチ』が1位！「トルネコの大冒険 不思議のダンジョン」の1作目のリマスター版が初登場【Steamランキング】
今週のSteam売り上げランキングは、新シーズンが開幕したブリザード・エンターテイメントの『オーバーウォッチ』が1位を獲得。2位にはBULKHEAD開発／Team17販売の早期アクセスゲーム『WARDOGS』が、3位にはEAの『エーペックスレジェンズ』がランクインしている。
新作タイトルとしては、6位に上海アリス幻樂団／上海アリスReprise開発／Alliance Arts販売の弾幕STG『東方紅魔郷：New Classic ～ the Embodiment of Scarlet Devil.』が登場。
8位には先週ニンテンドーダイレクトでの発表後すぐに発売されたスクウェア・エニックスの『トルネコの大冒険 不思議のダンジョン ちょっとステキなリマスター』がランクイン。こちらにはPC（Steam）のみの実況配信向けの無料ダウンロードコンテンツも用意されている。
そのほかランキングの詳細は、下記を確認してほしい。
※2026年9月14日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。
■Steamページ
https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP
1.『オーバーウォッチ®』
●ブリザード・エンターテイメント
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2357570/_/
© 2026 Blizzard Entertainment, Inc. All rights reserved. OverwatchおよびBlizzard Entertainmentは、米国およびその他の国におけるBlizzard Entertainment, Inc.の商標または登録商標です。
2.『WARDOGS』【早期アクセスゲーム】
●Team17
●発売中
●4980円
製品URL：https://store.steampowered.com/app/1867240/WARDOGS/
© BULKHEAD
3.『エーペックスレジェンズ』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/
© 2026 Electronic Arts Inc.
4.『鬼武者 Way of the Sword』
●カプコン
●発売中
●8990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2638890/_Way_of_the_Sword/
©CAPCOM
5.『ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE』
●バンダイナムコエンターテインメント
●2026年10月2日発売予定
●通常版：9790円
DELUXE EDITION：1万1990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2288340/ACE_COMBAT_8_WINGS_OF_THEVE/
ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.
CORE IMAGERY – VIEW-READY © 2025 Vantor.
All trademarks and copyrights associated with the manufacturers, aircraft, models, trade names, brands and visual images depicted in this game are the property of their respective owners, and used with such permissions.
Produced under license. BOEING and all Boeing product names, logos, brands, and their distinctive markings and trade dress are trademarks of The Boeing Company.
Copyright Dassault Aviation 2026 ©
Eurofighter Typhoon is one of the leading combat aircraft in the world. Eurofighter Jagdflugzeug GmbH.
Produced in cooperation with Japan Air Self-Defense Force.
Lockheed Martin Trademarks used under license to Bandai Namco Entertainment Inc.
The Northrop Grumman name, logos, aircraft, and content are trademarks and copyrights of Northrop Grumman.
Copyright SAAB AB
Produced under license. Bell and all Bell product names, logos, brands, and their distinctive markings and trade dress are trademarks of Textron Innovations Inc.
6.『東方紅魔郷：New Classic ～ the Embodiment of Scarlet Devil.』
●Alliance Arts
●発売中
●1990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/4659620/New_Classic__the_Embodiment_of_Scarlet_Devil/
©2002,2026 上海アリス幻樂団 ©2026 上海アリス幻樂団 / 上海アリスReprise
7.『モンスターハンターワイルズ』
●カプコン
●発売中
●3742円（2026年9月22日まで25％オフ、以降は4990円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2246340/_/
©CAPCOM
MONSTER HUNTER WILDS is a trademark and/or registered trademark of CAPCOM CO., LTD. and/or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.
8.『トルネコの大冒険 不思議のダンジョン ちょっとステキなリマスター』
●スクウェア・エニックス
●発売中
●3520円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/4027450/_/
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX
© SUGIYAMA KOBO
9.『PRAGMATA』
●カプコン
●発売中
●6392円（2026年9月22日まで20％オフ、以降は7990円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3357650/PRAGMATA/
©CAPCOM
PRAGMATA is a trademark and/or registered trademark of CAPCOM CO., LTD. and/or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.
10.『遊戯王 マスターデュエル』
●KONAMI
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/
©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI
©2026 Konami Digital Entertainment
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