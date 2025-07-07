『Shadowverse: Worlds Beyond』が1位に再浮上！セール中の『モンハンワイルズ』も再ランクイン【Steamランキング】

毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー

今週のSteam売り上げランキングは、Cygamesの『Shadowverse: Worlds Beyond』が再び1位に。2位はEAの『エーペックスレジェンズ』が、3位はフロム・ソフトウェアの『エルデンリング ナイトレイン』がランクインしている。

以下のラインキングにある『エルデンリング』や『R.E.P.O.』『モンスターハンターワイルズ』『サイバーパンク2077 アルティメットエディション』などは7月11日でセール終了となるので、気になっている人はお見逃しなく。そのほかランキングの詳細は下記を参照してほしい。

※2025年7月7日13時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『Shadowverse: Worlds Beyond』

●Cygames

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2584990/Shadowverse_Worlds_Beyond/

©Cygames, Inc.

2.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2025 Electronic Arts Inc.

3.『エルデンリング ナイトレイン』

●フロム・ソフトウェア／バンダイナムコエンターテインメント

●発売中

●5720円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2622380/ELDEN_RING_NIGHTREIGN/

©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©2025 FromSoftware, Inc.

4.『エルデンリング』

●フロム・ソフトウェア／バンダイナムコエンターテインメント

●発売中

●5544円（7月11日まで40％オフ、以降は9240円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1245620/ELDEN_RING/

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2022 FromSoftware, Inc.

5.『ストリートファイター6』

●カプコン

●発売中

●4990円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/

©CAPCOM

6.『遊戯王 マスターデュエル』

●KONAMI

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/

©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI

©2024 Konami Digital Entertainment

7.『ペルソナ５: The Phantom X』

●セガ（アトラス）

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3061570/5_The_Phantom_X/

©Perfect World Adapted from Persona5 ©ATLUS. ©SEGA.

8.『R.E.P.O.』【早期アクセスゲーム】

●semiwork

●発売中

●960円（7月11日まで20％オフ、以降は1200円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3241660/REPO/

© semiwork

9.『モンスターハンターワイルズ』

●カプコン

●発売中

●7920円（7月11日まで20％オフ、以降は9900円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2246340/Monster_Hunter_Wilds/

©CAPCOM

10.『サイバーパンク2077 アルティメットエディション』

●CD PROJEKT RED

●発売中

●5601円（7月11日まで53％オフ、以降は1万2040円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/bundle/32470/2077/

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