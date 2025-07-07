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『Shadowverse: Worlds Beyond』が1位に再浮上！セール中の『モンハンワイルズ』も再ランクイン【Steamランキング】
2025年07月07日 18時00分更新
今週のSteam売り上げランキングは、Cygamesの『Shadowverse: Worlds Beyond』が再び1位に。2位はEAの『エーペックスレジェンズ』が、3位はフロム・ソフトウェアの『エルデンリング ナイトレイン』がランクインしている。
以下のラインキングにある『エルデンリング』や『R.E.P.O.』『モンスターハンターワイルズ』『サイバーパンク2077 アルティメットエディション』などは7月11日でセール終了となるので、気になっている人はお見逃しなく。そのほかランキングの詳細は下記を参照してほしい。
※2025年7月7日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。
■Steamページ
https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP
1.『Shadowverse: Worlds Beyond』
●Cygames
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2584990/Shadowverse_Worlds_Beyond/
©Cygames, Inc.
2.『エーペックスレジェンズ』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/
© 2025 Electronic Arts Inc.
3.『エルデンリング ナイトレイン』
●フロム・ソフトウェア／バンダイナムコエンターテインメント
●発売中
●5720円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2622380/ELDEN_RING_NIGHTREIGN/
©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©2025 FromSoftware, Inc.
4.『エルデンリング』
●フロム・ソフトウェア／バンダイナムコエンターテインメント
●発売中
●5544円（7月11日まで40％オフ、以降は9240円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1245620/ELDEN_RING/
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2022 FromSoftware, Inc.
5.『ストリートファイター6』
●カプコン
●発売中
●4990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/
©CAPCOM
6.『遊戯王 マスターデュエル』
●KONAMI
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/
©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI
©2024 Konami Digital Entertainment
7.『ペルソナ５: The Phantom X』
●セガ（アトラス）
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3061570/5_The_Phantom_X/
©Perfect World Adapted from Persona5 ©ATLUS. ©SEGA.
8.『R.E.P.O.』【早期アクセスゲーム】
●semiwork
●発売中
●960円（7月11日まで20％オフ、以降は1200円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3241660/REPO/
© semiwork
9.『モンスターハンターワイルズ』
●カプコン
●発売中
●7920円（7月11日まで20％オフ、以降は9900円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2246340/Monster_Hunter_Wilds/
©CAPCOM
10.『サイバーパンク2077 アルティメットエディション』
●CD PROJEKT RED
●発売中
●5601円（7月11日まで53％オフ、以降は1万2040円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/bundle/32470/2077/
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