ソニー・インタラクティブエンタテインメントは11月26日、定額制サービスPlayStation Plus（PS Plus）で対象のゲームが遊び放題になる「フリープレイ」12月のラインアップを公開した。今回は新たに3本のタイトルを提供。期間は12月1日～2027年1月4日までとなる。

12月のフリプには、ドラゴンボールの歴史を守る格闘アクションゲーム「ドラゴンボール ゼノバース2」が登場。オリジナルのアバターを作成してトレーニングを積み、個性的な超戦士を育て上げよう。

そのほか、一撃必殺のドラマティック対戦アクション「BLEACH Rebirth of Souls」と、スケートボードで華麗なトリックを決めるスポーツゲーム「トニー・ホーク プロ・スケーター 3+4 -クロスジェネレーションエディション」の計3本がラインアップされている。

ユーザーからは「久しぶりに日本ゲーが2作ある！」「年末遊ぶゲームが出来た」「ゼノバース2は嬉しい」「BLEACHの最新格ゲーがフリプに…！」「日本のラインアップが海外より良いことあるんだ…」「フリプ神！」など、喜びの声が寄せられていた。

「ドラゴンボール ゼノバース2」

プレイヤー自身がタイムパトローラーとなり、「ドラゴンボール」の改変された歴史を守るアクションRPG。原作の名場面に介入し、悟空やベジータといった歴代キャラクターたちと共に強敵と戦えるのが特徴だ。

種族や外見を自由にカスタマイズできるアバター育成や、師匠に弟子入りして多彩な必殺技を習得する要素も魅力。オンライン拠点「コントン都」では世界中のプレイヤーと交流し、協力クエストや対戦を楽しめる。

©バードスタジオ／集英社・東映アニメーション

©Bandai Namco Entertainment Inc.

「BLEACH Rebirth of Souls」

人気アニメ「BLEACH」を題材とした対戦アクションゲーム。プレイアブルキャラクター全員が「覚醒（始解・卍解・刀剣解放など）」を備えており、戦況を覆す一撃必殺のドラマチックな剣戟アクションが楽しめる。

独自のバトルシステムにより、相手の霊子（体力）を削り切って残機を奪う緊迫した駆け引きを実現。一護たちの死神代行篇から破面篇までの物語を追体験できるストーリーモードも収録している。

©久保帯人／集英社・テレビ東京・ｄｅｎｔｓｕ・ぴえろ

©Bandai Namco Entertainment Inc.

「トニー・ホーク プロ・スケーター 3+4 -クロスジェネレーションエディション」

伝説的スケートボードゲームシリーズの『3』と『4』を現代向けにフルリマスターして収録したアクションゲーム。現役・レジェンドのスケーターを選択し、制限時間内に多彩なトリックやコンボを決めてステージごとの目標達成を目指す。

美麗なグラフィックと滑らかな操作感へと進化を遂げたほか、オンラインマルチプレイやオリジナルパークの作成機能も搭載。なお、本エディションでは新旧世代機の両バージョンをプレイできる。

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