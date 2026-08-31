毎週月曜更新！最新Steamゲーム売り上げランキング 第180回

毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー

今週も『エーペックスレジェンズ』が1位！今週発売の『鬼武者 Way of the Sword』もランクイン【Steamランキング】

文●ミヤザキ／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　今週のSteam売り上げランキングは、エレクトロニック・アーツの『エーペックスレジェンズ』がまたまた1位！　2位にはDazed Gamesの『How to Fish』が、3位にはセール中のStudio Wildcard／Snail Games USAの『ARK: Survival Ascended』がランクインしている。

　新作タイトルとしては、7位にカプコンの『鬼武者 Way of the Sword』が初登場。こちらは2026年9月4日と今週発売だ。6位『ELDEN RING』は、新DLCの「Tarnished Pack」（550円）が配信されたことでのランクアップだと思われる。そのほかランキングの詳細は、下記を確認してほしい。

※2026年8月31日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2026 Electronic Arts Inc.

2.『How to Fish』

●Dazed Games
●発売中
●880円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/4001890/How_to_Fish/

© Dazed Games

3.『ARK: Survival Ascended』【早期アクセスゲーム】

●Studio Wildcard／Snail Games USA
●発売中
●1690円（2026年9月8日まで75％オフ、以降は6760円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2399830/ARK_Survival_Ascended/

©2024 Wildcard Properties LLC. Published by Studio Wildcard. Developed by Studio Wildcard. ARK: Survival Ascended is a trademark of Studio Wildcard. All rights reserved.

TM & ©2024 SCG Power Rangers LLC and Hasbro. Power Rangers and all related logos, characters, names, and distinctive likenesses thereof are the exclusive property of SCG Power Rangers LLC. All Rights Reserved. Used Under Authorization.

4.『シャドウバース ワールズビヨンド（Shadowverse: Worlds Beyond）』

●Cygames
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2584990/Shadowverse_Worlds_Beyond/

© Cygames, Inc.

5.『METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.2』

●KONAMI
●発売中
●6600円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3859630/METAL_GEAR_SOLID_MASTER_COLLECTION_Vol2/

©Konami Digital Entertainment

6.『ELDEN RING』

●フロム・ソフトウェア／バンダイナムコエンターテインメント
●発売中
●9240円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1245620/ELDEN_RING/

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2022 FromSoftware, Inc.

7.『鬼武者 Way of the Sword』

●カプコン
●2026年9月4日発売
●通常版：8990円
　デラックスエディション：9990円
　プレミアムデラックスエディション：1万990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2638890/_Way_of_the_Sword/

©CAPCOM

8.『Escape from Tarkov』

●Battlestate Games
●発売中
●7500円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3932890/Escape_from_Tarkov/

© 2015-2026 BATTLESTATE GAMES LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED.

9.『デッドバイデイライト』

●Behaviour Interactive
●発売中
●1980円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/381210/_/

© 2015-2026 and BEHAVIOUR, DEAD BY DAYLIGHT and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.

10.『サマナーズウォー: Sky Arena』

●Com2uS
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2426960/_Sky_Arena/

© Com2uS Corp. All Rights Reserved.

■関連サイト

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事

この連載の一覧へ