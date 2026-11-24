発売日変更にともない予約が一時停止していたため

スクウェア・エニックスは11月24日、『ロマンシング サ・ガ３』のフルリメイク作品『ロマンシング サガ3 デスティニーユナイテッド』［Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／XBOX Series X|S／XBOX ON PC／PC（Steam）］について、発売日変更にともない一時停止していた、Nintendo Switch 2 およびNintendo Switch向けダウンロード版の予約受付を再開した。

ゲームの発売日は2027年2月4日［PC（Steam）版は2027年2月5日］、価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版がともに7480円。そのほかのエディションも用意されているので、下記のゲーム情報を確認してほしい。

なお、発売日変更前にNintendo Switch 2 およびNintendo Switch 向けダウンロード版を予約していた人は、以前の予約がキャンセル扱いとなっているため、改めて予約しよう。

＜対象商品＞

●Nintendo Switch 2 『ロマンシング サガ3 デスティニーユナイテッド』ダウンロード版

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000114055

●Nintendo Switch 2 『ロマンシング サガ3 デスティニーユナイテッド』デジタルデラックス版

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000038894

●Nintendo Switch 『ロマンシング サガ3 デスティニーユナイテッド』ダウンロード版

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000114004

●Nintendo Switch 『ロマンシング サガ3 デスティニーユナイテッド』デジタルデラックス版

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000038884

【スクリーンショット】

【ゲーム情報】

タイトル：ロマンシング サガ3 デスティニーユナイテッド

ジャンル：RPG

販売：スクウェア・エニックス

プラットフォーム：

Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／XBOX Series X|S／XBOX ON PC／PC（Steam）

発売日：2027年2月4日 ※PC（Steam）版は2027年2月5日

価格：

通常版：7480円（パッケージ版／ダウンロード版）

コレクターズエディション：2万5500円（パッケージ版／ダウンロード版）

デジタルデラックス版：1万780円（ダウンロード版）

デジタルデラックスアップグレード：3740円（ダウンロード版）

※デジタルデラックスアップグレードはゲーム本編発売後に購入することができます。

CERO：C（15才以上対象）

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