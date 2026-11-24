発売日変更にともない予約が一時停止していたため
『ロマンシング サガ3 デスティニーユナイテッド』のNintendo Store／ニンテンドーeショップでの予約が再開！
スクウェア・エニックスは11月24日、『ロマンシング サ・ガ３』のフルリメイク作品『ロマンシング サガ3 デスティニーユナイテッド』［Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／XBOX Series X|S／XBOX ON PC／PC（Steam）］について、発売日変更にともない一時停止していた、Nintendo Switch 2 およびNintendo Switch向けダウンロード版の予約受付を再開した。
ゲームの発売日は2027年2月4日［PC（Steam）版は2027年2月5日］、価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版がともに7480円。そのほかのエディションも用意されているので、下記のゲーム情報を確認してほしい。
なお、発売日変更前にNintendo Switch 2 およびNintendo Switch 向けダウンロード版を予約していた人は、以前の予約がキャンセル扱いとなっているため、改めて予約しよう。
＜対象商品＞
●Nintendo Switch 2 『ロマンシング サガ3 デスティニーユナイテッド』ダウンロード版
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000114055
●Nintendo Switch 2 『ロマンシング サガ3 デスティニーユナイテッド』デジタルデラックス版
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000038894
●Nintendo Switch 『ロマンシング サガ3 デスティニーユナイテッド』ダウンロード版
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000114004
●Nintendo Switch 『ロマンシング サガ3 デスティニーユナイテッド』デジタルデラックス版
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000038884
【スクリーンショット】
【ゲーム情報】
タイトル：ロマンシング サガ3 デスティニーユナイテッド
ジャンル：RPG
販売：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：
Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／XBOX Series X|S／XBOX ON PC／PC（Steam）
発売日：2027年2月4日 ※PC（Steam）版は2027年2月5日
価格：
通常版：7480円（パッケージ版／ダウンロード版）
コレクターズエディション：2万5500円（パッケージ版／ダウンロード版）
デジタルデラックス版：1万780円（ダウンロード版）
デジタルデラックスアップグレード：3740円（ダウンロード版）
※デジタルデラックスアップグレードはゲーム本編発売後に購入することができます。
CERO：C（15才以上対象）
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