ゲーム実況者のハイグレ玉夫さんが11月24日、「グランド・セフト・オートVI」で最高手配度の“星6”から逃げ切る検証動画をYouTubeに公開した。過去作の世界へ移動する隠し要素を利用し、現代へ戻った後も手配度が消えたままになる様子を報告している。ハイグレ玉夫さんは、登録者67万人を抱える人気の実況者。

GTAシリーズの手配度は、犯罪を起こした主人公を警察が追う激しさを星で示す仕組み。ハイグレ玉夫さんは動画の冒頭で、GTA VIの星6は「死ぬか逮捕されるかしかなくて」と説明。普通に逃げても終わらない追跡を、別の方法で消せないかと考えた。

目をつけたのは、以前の動画で検証した、過去作「グランド・セフト・オート・バイスシティ」の世界へ行けるポータル。「手配6にしてからバイスシティのあのポータルの中入ったら手配度消えるんじゃね」という仮説を立て、ゲーム内時間の午後7時から午前6時まで開く入口を目指した。

最初はポータルの近くで戦いながら星6を狙ったものの、身を隠せる場所が見つからず苦戦。作戦を変え、各地の手がかりと暗証番号をたどって「大統領の戦車」を入手。戦車で手配度を上げるはずが、なかなか警察に追われないという予想外の展開もあり、入口が閉じるまで残りわずかの状況で星6に到達した。

星6のままポータルに入ると、移動先では手配度が消えていた。さらに現代の世界へ戻っても、星は付かないまま。ハイグレ玉夫さんは「ついにやったぞ！」と喜び、「（手配度）6からも逃げれる方法が解明されました」と検証を締めくくった。

本人はXでも「世界初？」と疑問符を付けて成功を報告。最初の成功例かどうかまでは確認されていないが、海外ゲームメディアのDexertoは「隠し要素を使った巧みな方法」として一連の流れを紹介している。