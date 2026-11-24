『プラグマタ』など今年話題になったタイトルもラインアップ！

カプコンは11月24日、各デジタルストアで「CAPCOM BLACK FRIDAY SALE」を開催中だと発表。セール期間はストアごとに異なるので、下記を確認してほしい。

今回のセールでは、『バイオハザード レクイエム デラックスエディション』がXBOX Store／Epic Games Storeにて、『プラグマタ デラックスエディション』がXBOX Storeにてそれぞれお得に。

またSteam Storeでは、『MARVEL vs. CAPCOM ファイティングコレクション アーケードクラシックス』をはじめとした対戦格闘ゲームがお買い得となっている。

ほかにも「モンスターハンター」シリーズをはじめ、「バイオハザード」「ロックマン」など、人気シリーズのタイトルが多数ラインアップ。

以下では、セールタイトルをピックアップして紹介。セールの詳細は、「CAPCOM BLACK FRIDAY SALE」特設ページを確認してほしい。

【セール概要】

セール名：CAPCOM BLACK FRIDAY SALE

特設ページ：https://www.capcom-games.com/sale/sale09-d3qa7/ja-jp/

※商品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。

※セットに含まれる商品は他のセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※セール詳細およびコンテンツ内容や価格、掲載外のその他セール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。

セールタイトルピックアップ！

●『バイオハザード レクイエム デラックスエディション』（ゲーム本編+デラックスキット）

・XBOX Store

XSX|S - 2026年12月3日8時59分まで

通常価格：9990円

セール価格【30%オフ!!】：6993円

・Epic Games Store

Epic - 2026年12月1日23時59分まで

通常価格：9990円

セール価格【30%オフ!!】：6993円

■Steam Store

2026年12月4日2時59分まで

【Capcom Black Friday Sale】

https://store.steampowered.com/publisher/capcom

●Steam『MARVEL vs. CAPCOM ファイティングコレクション アーケードクラシックス』（ゲーム本編）

通常価格：5990円

セール価格【60%オフ!!】：2396円

●Steam『マーベル VS. カプコン：インフィニット スタンダードエディション』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【80%オフ!!】：798円

●Steam『カプコン ファイティング コレクション 1+2 パック』（ゲーム本編 パック）

通常価格：6990円

セール価格【60%オフ!!】：2796円

収録内容：

『カプコン ファイティング コレクション』

『カプコン ファイティング コレクション2』

●Steam『Devil May Cry FRANCHISE PACK』（バンドル）

バンドル価格：2495円

収録内容：

『デビル メイ クライ HDコレクション』

『デビル メイ クライ 4 スペシャルエディション』

『デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック』

『DmC: Devil May Cry』

■XBOX Store

2026年12月3日8時59分まで

●XSX|S『プラグマタ デラックスエディション』（ゲーム本編＋DLCパック）

通常価格：8990円

セール価格【20%オフ!!】：7192円

●XSX|S／XBOX One／XBOX on PC『モンスターハンターライズ デラックスエディション』（ゲーム本編＋デラックスキット）

通常価格：4990円

セール価格【80%オフ!!】：998円

●XSX|S／XBOX One／XBOX on PC『モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク ダブルデラックスセット』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ＋デラックスキット）

通常価格：6990円

セール価格【75%オフ!!】：1747円

●XBOX One『モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション デジタルデラックス』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ＋デラックスキット）

通常価格：4990円

セール価格【67%オフ!!】：1646円

●XSX|S『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』（ゲーム本編）

通常価格：8990円

セール価格【30%オフ!!】：6293円

●XBOX One『モンスターハンターストーリーズ 1+2DX ダブルパック』（ゲーム本編 パック）

通常価格：6990円

セール価格【70%オフ!!】：2097円

収録内容：

『モンスターハンター ストーリーズ』

『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』

『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～ デラックスキット』

●XSX|S『バイオハザード RE:4 ゴールドエディション』（ゲーム本編+エクストラDLCパック+SEPARATE WAYS）

通常価格：4990円

セール価格【70%オフ!!】：1497円

●XSX|S／XBOX One『RACCOON CITY EDITION』（ゲーム本編 パック）

通常価格：5990円

セール価格【80%オフ!!】：1198円

収録内容：

『バイオハザード RE:2』

『バイオハザード RE:3』

●XSX|S／XBOX One『バイオハザード ヴィレッジ ゴールドエディション』（ゲーム本編+トラウマパック+ウィンターズ エクスパンション）

通常価格：4990円

セール価格【70%オフ!!】：1497円

●XSX|S／XBOX One『バイオハザード7 レジデント イービル ゴールドエディション』（ゲーム本編＋DLCパック）

通常価格：3990円

セール価格【75%オフ!!】：997円

●XSX|S『ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション』（ゲーム本編＋追加コンテンツ パック）

通常価格：7990円

セール価格【35%オフ!!】：5193円

●XBOX One『ロックマン30周年5タイトルパック』（ゲーム本編 パック）

通常価格：5990円

セール価格【50%オフ!!】：2995円

収録内容：

『ロックマン クラシックス コレクション』

『ロックマン クラシックス コレクション 2』

『ロックマンX アニバーサリー コレクション』

『ロックマンX アニバーサリー コレクション 2』

『ロックマン11 運命の歯車!!』

●XBOX One『鬼武者1+2 パック』（ゲーム本編 パック）

通常価格：4990円

セール価格【50%オフ!!】：2495円

収録内容：

『鬼武者』

『鬼武者2』

●XBOX One『Capcom Arcade Stadium Bundle』（ゲーム本編＋追加タイトル 31本）

通常価格：4000円

セール価格【75%オフ!!】：1000円

●XBOX One『Capcom Arcade 2nd Stadium Bundle』（ゲーム本編＋追加タイトル 31本）

通常価格：4000円

セール価格【75%オフ!!】：1000円

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