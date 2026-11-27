コーエーテクモゲームスは11月26日より、iOS／Androidっ向け位置情報ゲーム『信長の野望 出陣』について、列伝イベント「奥州に立つ麒麟児」を開催中。開催期間は、2026年12月17日12時59分まで。

後半開始日時は、12月3日13時～。ランキング集計期間は、12月10日12時59分まで。交換所開設期間は、12月24日12時59分までだ。

※2026年12月10日13時～12月17日12時59分の期間は、ランキング集計期間外ですが、強者は出現するため列伝金貨の獲得、ベストスコアの更新は可能です。

※2026年12月17日13時～12月24日12時59分の期間は、新たに列伝金貨を入手することはできませんが、所持している列伝金貨を使って商品と交換することは可能です。

【列伝イベントとは】

列伝イベントは、歴史上の有名な合戦などをテーマにした物語を追体験しながら、強者（つわもの）との合戦を通して各種報酬の獲得を目指すイベント。

【今回の主な変更点】

◆特別登用・蒲生氏郷登場記念を開催

◆「武将覚醒パック」が登場

◆「列伝パック・装備品」「列伝パック・復刻装備品」が登場

※詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

＜あらすじ＞

小田原攻めの後、豊臣秀吉は奥州仕置を行った。領地を加増される者、減封される者、そして改易される者。 さまざまな感情が交錯する中、蒲生氏郷は会津への移封を命じられる。氏郷を待ち受けるは平穏か、あるいは――。

【列伝イベント「奥州に立つ麒麟児」について】

今回の列伝イベント「奥州に立つ麒麟児」前半では、奥州仕置で改易された葛西晴信（かさいはるのぶ）が強者として登場する。

強者を討伐して「列伝金貨」を集めれば、SSR【南部の明月】南部信直の友好度や、SR装備品「会津新藤五」などの報酬と交換可能だ。また、「稀強者」を討伐することで、特定の武将の特性を強化できる「特別紋印」が手に入る。

このほか、強者を討伐することで得られるスコアでランキング上位に入ると、本イベントならではの称号などの報酬を獲得可能。

※戦法効果は覚醒5の状態での表記です。

※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。

※詳細な能力はゲーム内の武将詳細をご確認ください。

＜武将紹介：南部信直＞

南部家26代当主。石川高信の子。晴継（晴政の子）死後の御家騒動に勝ち、家督を継ぐ。九戸政実の乱などに苦しむが豊臣秀吉に接近して領内を統一した。

【ログインボーナス、パネルミッション、列伝パック】

「登用札・奥州に立つ麒麟児」や「無償小判」を獲得できるイベントログインボーナス、称号や列伝金貨を獲得できるパネルミッションの開催、「秘伝絵巻・奥州に立つ麒麟児」、「秘伝書・奥州に立つ麒麟児」、SSR装備品「鯰尾形兜（なまずおなりかぶと）」などの入った各種「列伝パック」の販売も同時に行っている。

【武将覚醒パック販売】

開催期間中、SSR【会津の麒麟児】蒲生氏郷を覚醒すると武将覚醒パックが最大12時間限定で販売される。

【武将覚醒ミッション】

開催期間中、 SSR【会津の麒麟児】蒲生氏郷を覚醒させることで報酬を獲得できる。

詳細はゲーム内お知らせを確認してほしい。