群雄リーグや「戦国武将EXPO 3rd「参陣」」とのコラボイベントも開催！
『信長の野望 出陣』にて列伝イベント「奥州に立つ麒麟児」が開催中！
コーエーテクモゲームスは11月26日より、iOS／Androidっ向け位置情報ゲーム『信長の野望 出陣』について、列伝イベント「奥州に立つ麒麟児」を開催中。開催期間は、2026年12月17日12時59分まで。
後半開始日時は、12月3日13時～。ランキング集計期間は、12月10日12時59分まで。交換所開設期間は、12月24日12時59分までだ。
※2026年12月10日13時～12月17日12時59分の期間は、ランキング集計期間外ですが、強者は出現するため列伝金貨の獲得、ベストスコアの更新は可能です。
※2026年12月17日13時～12月24日12時59分の期間は、新たに列伝金貨を入手することはできませんが、所持している列伝金貨を使って商品と交換することは可能です。
【列伝イベントとは】
列伝イベントは、歴史上の有名な合戦などをテーマにした物語を追体験しながら、強者（つわもの）との合戦を通して各種報酬の獲得を目指すイベント。
【今回の主な変更点】
◆特別登用・蒲生氏郷登場記念を開催
◆「武将覚醒パック」が登場
◆「列伝パック・装備品」「列伝パック・復刻装備品」が登場
※詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。
＜あらすじ＞
小田原攻めの後、豊臣秀吉は奥州仕置を行った。領地を加増される者、減封される者、そして改易される者。
さまざまな感情が交錯する中、蒲生氏郷は会津への移封を命じられる。氏郷を待ち受けるは平穏か、あるいは――。
【列伝イベント「奥州に立つ麒麟児」について】
今回の列伝イベント「奥州に立つ麒麟児」前半では、奥州仕置で改易された葛西晴信（かさいはるのぶ）が強者として登場する。
強者を討伐して「列伝金貨」を集めれば、SSR【南部の明月】南部信直の友好度や、SR装備品「会津新藤五」などの報酬と交換可能だ。また、「稀強者」を討伐することで、特定の武将の特性を強化できる「特別紋印」が手に入る。
このほか、強者を討伐することで得られるスコアでランキング上位に入ると、本イベントならではの称号などの報酬を獲得可能。
※戦法効果は覚醒5の状態での表記です。
※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。
※詳細な能力はゲーム内の武将詳細をご確認ください。
＜武将紹介：南部信直＞
南部家26代当主。石川高信の子。晴継（晴政の子）死後の御家騒動に勝ち、家督を継ぐ。九戸政実の乱などに苦しむが豊臣秀吉に接近して領内を統一した。
【ログインボーナス、パネルミッション、列伝パック】
「登用札・奥州に立つ麒麟児」や「無償小判」を獲得できるイベントログインボーナス、称号や列伝金貨を獲得できるパネルミッションの開催、「秘伝絵巻・奥州に立つ麒麟児」、「秘伝書・奥州に立つ麒麟児」、SSR装備品「鯰尾形兜（なまずおなりかぶと）」などの入った各種「列伝パック」の販売も同時に行っている。
【武将覚醒パック販売】
開催期間中、SSR【会津の麒麟児】蒲生氏郷を覚醒すると武将覚醒パックが最大12時間限定で販売される。
【武将覚醒ミッション】
開催期間中、 SSR【会津の麒麟児】蒲生氏郷を覚醒させることで報酬を獲得できる。
詳細はゲーム内お知らせを確認してほしい。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります