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abxyluteのNintendo Switch 2対応ゲームコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、abxyluteのNintendo Switch 2対応ゲームコントローラー「abxylute N6」が販売中だ。参考価格は1万5980円だが、ブラックフライデー先行セールにより17％オフの1万3281円で購入できる（11月28日時点）。

本製品は、Nintendo Switch 2と互換性があるゲームコントローラー。チャット機能へアクセスできるCボタンのほか、手にフィットしやすい形状やホール効果ジョイスティック、6軸ジャイロセンサーなども特徴だ。

Switch 2の携帯モード時に欠かせないアイテム

ユーザーレビューを見ると、"標準のジョイコンよりも手になじむ／携帯モード専用なら最高／求めていた形"といった声が寄せられている。現時点では17％オフのセール価格で購入可能だ。Switch 2の携帯モード用コントローラーを探している人にオススメできる。