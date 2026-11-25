「マリオカート ワールド」急な無料アプデ実施 8つの新コース、サバイバルの新ルート、リプレイの見直しなど盛りだくさん
任天堂は11月25日、Nintendo Switch 2 ソフト「マリオカート ワールド」の更新データVer.1.9.0の配信を開始した。サポート公式ページで詳細が書かれている。
主な内容は3つで、「マリオブラザーズサーキット2」「DKスノーマウンテン2」「ヘイホーカーニバル2」など、全部で8種類の新コースを追加。サバイバルに「ハネラリー」と「まねきネコラリー」2つの新ルートを追加。そしてメニュー画面から直近のレースやバトルを見返せる「リプレイ」機能の追加だ。
そのほか、観戦中に対象を切り替えられるようになったり、一部のレースで川ルートを通れるようにしたり、クラッシュする不具合の修正などが行われている。
この発表にユーザーからは「いつも急！サンキュー！」「新コース８つはマジでデカい」「まさかの逆走!?」「（嬉しさのあまり過呼吸）」など、喜びの声が寄せられていた。
© Nintendo
Nintendo Switch 2 のロゴ・Nintendo Switch 2 は任天堂の商標です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります