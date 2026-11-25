任天堂は11月25日、Nintendo Switch 2 ソフト「マリオカート ワールド」の更新データVer.1.9.0の配信を開始した。サポート公式ページで詳細が書かれている。

主な内容は3つで、「マリオブラザーズサーキット2」「DKスノーマウンテン2」「ヘイホーカーニバル2」など、全部で8種類の新コースを追加。サバイバルに「ハネラリー」と「まねきネコラリー」2つの新ルートを追加。そしてメニュー画面から直近のレースやバトルを見返せる「リプレイ」機能の追加だ。

そのほか、観戦中に対象を切り替えられるようになったり、一部のレースで川ルートを通れるようにしたり、クラッシュする不具合の修正などが行われている。

この発表にユーザーからは「いつも急！サンキュー！」「新コース８つはマジでデカい」「まさかの逆走!?」「（嬉しさのあまり過呼吸）」など、喜びの声が寄せられていた。

© Nintendo

Nintendo Switch 2 のロゴ・Nintendo Switch 2 は任天堂の商標です。