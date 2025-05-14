リメイク版『Dead Space』が75％オフ！
66％オフと『グランド・セフト・オートV エンハンスト』がお安く！インディーズタイトルも多数セールに【Steam今週のセール情報】
2025年05月14日 18時00分更新
ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（5月14日13時調べ）
■Steamストア
https://store.steampowered.com/
■Steam「スペシャル」ページ
https://store.steampowered.com/specials/
最新作の『VI』は2026年5月26日発売！ 未プレイの人はこの機会に遊んでみよう
・タイトル：グランド・セフト・オートV エンハンスト
・割引率：66％
・価格：2203円（2025年5月20日まで）
・メーカー：ロックスター・ゲームス
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/3240220/V/
Rockstar Games, Inc. 622 Broadway, New York, NY, 10012. © 2001–2025. Rockstar Games, Rockstar North, Grand Theft Auto, GTA Five, Grand Theft Auto Online, and R* Logo are marks/logos/copyrights of Take-Two Interactive. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. © 1999-2004 Dolby Laboratories. Separate cables may be required for HDTV and Dolby Digital; sold separately. Uses Bink Video. © 1997–2022 by Epic Games Tools, LLC. This game includes Autodesk Scaleform™ software, © 2013 Autodesk, Inc. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All other marks and trademarks are properties of their respective owners. All rights reserved.
ユーザーレビューが圧倒的に好評な、「ハーフライフ」のファンメイドによるFPS！
・タイトル：Black Mesa
・割引率：90％
・価格：230円（2025年5月20日まで）
・メーカー：Crowbar Collective
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/362890/Black_Mesa/
© Crowbar Collective
大型アップデート「テラリアの鼓動」が今夏配信されると発表！ お買い得なこのタイミングをお見逃しなく
・タイトル：Palworld / パルワールド【早期アクセスゲーム】
・割引率：25％
・価格：2550円（2025年5月20日まで）
・メーカー：Pocketpair
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1623730/Palworld/
© Pocketpair, Inc.
SFサバイバルホラーのリメイク作！ ユーザー評価も非常に好評
・タイトル：Dead Space
・割引率：75％
・価格：2175円（2025年5月16日まで）
・メーカー：エレクトロニック・アーツ
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1693980/Dead_Space/
© 2023 Electronic Arts Inc.
フィーチャーフォンで発売された「真・女神転生」オリジナル作がリリースセールでお買い得！
・タイトル：G-MODEアーカイブス+ 真・女神転生-20XX
・割引率：10％
・価格：1620円（2025年5月28日まで）
・メーカー：G-MODE
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/3652460/GMODE_20XX/
© ATLUS ©G-MODE Corporation
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