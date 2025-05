ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(5月14日13時調べ)

最新作の『VI』は2026年5月26日発売! 未プレイの人はこの機会に遊んでみよう

・タイトル:グランド・セフト・オートV エンハンスト

・割引率:66%

・価格:2203円(2025年5月20日まで)

・メーカー:ロックスター・ゲームス

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/3240220/V/

ユーザーレビューが圧倒的に好評な、「ハーフライフ」のファンメイドによるFPS!

・タイトル:Black Mesa

・割引率:90%

・価格:230円(2025年5月20日まで)

・メーカー:Crowbar Collective

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/362890/Black_Mesa/

大型アップデート「テラリアの鼓動」が今夏配信されると発表! お買い得なこのタイミングをお見逃しなく

・タイトル:Palworld / パルワールド【早期アクセスゲーム】

・割引率:25%

・価格:2550円(2025年5月20日まで)

・メーカー:Pocketpair

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1623730/Palworld/

SFサバイバルホラーのリメイク作! ユーザー評価も非常に好評

・タイトル:Dead Space

・割引率:75%

・価格:2175円(2025年5月16日まで)

・メーカー:エレクトロニック・アーツ

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1693980/Dead_Space/

フィーチャーフォンで発売された「真・女神転生」オリジナル作がリリースセールでお買い得!

・タイトル:G-MODEアーカイブス+ 真・女神転生-20XX

・割引率:10%

・価格:1620円(2025年5月28日まで)

・メーカー:G-MODE

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/3652460/GMODE_20XX/

