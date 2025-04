ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(4月30日13時調べ)

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

ファンタジー路線への回帰が図られた「FF」シリーズ9作目!

・タイトル:ファイナルファンタジーIX

・割引率:60%

・価格:1018円(2025年5月13日まで)

・メーカー:スクウェア・エニックス

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/377840/FINAL_FANTASY_IX/

2000,2001,2016 © SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

「SEED」や「W」など、ガンダムのアナザー作品を30作以上まとめた「ジージェネ」!

・タイトル:SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ

・割引率:50%

・価格:1925円(2025年5月8日まで)

・メーカー:バンダイナムコエンターテインメント

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/728530/SD_GUNDAM_G_GENERATION_CROSS_RAYS/

©創通・サンライズ

「ライザ」の初めての冒険をお買い得に楽しもう!

・タイトル:ライザのアトリエ ~常闇の女王と秘密の隠れ家~

・割引率:75%

・価格:2145円(2025年5月9日まで)

・メーカー:コーエーテクモゲームス

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1121560/_/

©KOEI TECMO GAMES CO., LTD. All rights reserved.

最新作の『ワイルズ』も大好評な「モンハン」のシリーズ作もお買い得!

・タイトル:モンスターハンターライズ

・割引率:75%

・価格:997円(2025年5月7日まで)

・メーカー:カプコン

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1446780/MONSTER_HUNTER_RISE/

©CAPCOM CO., LTD. 2021, 2022 ALL RIGHTS RESERVED.

「ダンガンロンパ」の製作陣が贈るダークファンタジー推理アクション!

・タイトル:超探偵事件簿 レインコード プラス

・割引率:60%

・価格:2794円(2025年5月10日まで)

・メーカー:スパイク・チュンソフト

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/2903950/_/

©Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.