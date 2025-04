ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(4月23日13時調べ)

ウィルスの蔓延で人々がゾンビと化すロサンゼルスで生き残れ――。協力プレイも楽しめるアクションADV

・タイトル:デッドアイランド2

・割引率:60%

・価格:2355円(2025年4月27日まで)

・メーカー:Deep Silver

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/934700/Dead_Island_2/

「グランブルーファンタジー」の家庭用オリジナル作!人気キャラクターが多数登場するアクションRPG

・タイトル:『グランブルーファンタジー リリンク』

・割引率:55%

・価格:3950円(2025年5月5日まで)

・メーカー:Cygames

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/881020/GRANBLUE_FANTASY_Relink/

ピノッキオをベースにしたハードコアなアクションRPG!今夏には追加DLCを配信予定

・タイトル:Lies of P

・割引率:40%

・価格:5016円(2025年5月5日まで)

・メーカー:NEOWIZ

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1627720/Lies_of_P/

「ベルセルク」とのコラボが決定!「ディアブロ」最新作がお買い得

・タイトル:ディアブロ IV

・割引率:45%

・価格:3685円(2025年4月29日まで)

・メーカー:ブリザード・エンターテイメント

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/2344520/_IV/

漫画家の萩原一至先生が制作に関わったレトロゲーム風ハクスラRPG!

・タイトル:QUESTER ~失われた世界の真実を探求する物語~

・割引率:80%

・価格:440円(2025年4月29日まで)

・メーカー:Thousand Games

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1754460/QUESTER/

