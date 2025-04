ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(4月9日13時調べ)

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

命がけの鬼ごっこを楽しもう! 世界中で人気の非対称マルチプレイホラーゲーム

・タイトル:デッドバイデイライト

・割引率:60%

・価格:792円(2025年4月16日まで)

・メーカー:Behaviour Interactive

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/381210/_/

© 2015-2024 and BEHAVIOUR, DEAD BY DAYLIGHT and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.

『ペルソナ3』『ペルソナ4』『ペルソナ5』のクリエイターによる完全新作ファンタジーRPG!

・タイトル:『メタファー:リファンタジオ』

・割引率:30%

・価格:6914円(2025年4月16日まで)

・メーカー:セガ(アトラス)

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/2679460/_/

©ATLUS. ©SEGA.

ネトフリでアニメも放送中! 「デビル メイ クライ」のフランチャイズセールを実施中!

・タイトル:デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック

・割引率:75%

・価格:747円(2025年4月17日まで)

・メーカー:カプコン

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/601150/Devil_May_Cry_5/

©CAPCOM CO., LTD. 2019 ALL RIGHTS RESERVED.

「バットマン」のアーカムシリーズのラストを飾る! ユーザー評価も非常に好評

・タイトル:『バットマン:アーカムナイト』

・割引率:80%

・価格:396円(2025年4月14日まで)

・メーカー:WB Games

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/208650/Batman_Arkham_Knight/

BATMAN: ARKHAM KNIGHT software © 2015 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Rocksteady Studios.



BATMAN and all characters, their distinctive likenesses, and related elements are trademarks of DC Comics © 2015. All Rights Reserved.

WB GAMES LOGO, WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc.

(s15)

壁紙で王朝の興亡を目撃!? 架空世界の世界地図を作成する革新的なSLG

・タイトル:ファンタジーマップシミュレーター【早期アクセスゲーム】

・割引率:10%

・価格:828円(2025年4月15日まで)

・メーカー:The Stranger

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/3035500/_/

© The Stranger