『メタファー：リファンタジオ』も30％オフでお買い得！
60％オフで『デッドバイデイライト』が792円！「東京喰種トウキョウグール」とのコラボチャプターも販売中【Steam今週のセール情報】
2025年04月09日 18時00分更新
ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（4月9日13時調べ）
■Steamストア
https://store.steampowered.com/
■Steam「スペシャル」ページ
https://store.steampowered.com/specials/
命がけの鬼ごっこを楽しもう！ 世界中で人気の非対称マルチプレイホラーゲーム
・タイトル：デッドバイデイライト
・割引率：60％
・価格：792円（2025年4月16日まで）
・メーカー：Behaviour Interactive
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/381210/_/
© 2015-2024 and BEHAVIOUR, DEAD BY DAYLIGHT and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.
『ペルソナ３』『ペルソナ４』『ペルソナ５』のクリエイターによる完全新作ファンタジーRPG！
・タイトル：『メタファー：リファンタジオ』
・割引率：30％
・価格：6914円（2025年4月16日まで）
・メーカー：セガ（アトラス）
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2679460/_/
©ATLUS. ©SEGA.
ネトフリでアニメも放送中！ 「デビル メイ クライ」のフランチャイズセールを実施中！
・タイトル：デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック
・割引率：75％
・価格：747円（2025年4月17日まで）
・メーカー：カプコン
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/601150/Devil_May_Cry_5/
©CAPCOM CO., LTD. 2019 ALL RIGHTS RESERVED.
「バットマン」のアーカムシリーズのラストを飾る！ ユーザー評価も非常に好評
・タイトル：『バットマン：アーカムナイト』
・割引率：80％
・価格：396円（2025年4月14日まで）
・メーカー：WB Games
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/208650/Batman_Arkham_Knight/
BATMAN: ARKHAM KNIGHT software © 2015 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Rocksteady Studios.
BATMAN and all characters, their distinctive likenesses, and related elements are trademarks of DC Comics © 2015. All Rights Reserved.
WB GAMES LOGO, WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc.
(s15)
壁紙で王朝の興亡を目撃!? 架空世界の世界地図を作成する革新的なSLG
・タイトル：ファンタジーマップシミュレーター【早期アクセスゲーム】
・割引率：10％
・価格：828円（2025年4月15日まで）
・メーカー：The Stranger
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/3035500/_/
© The Stranger
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