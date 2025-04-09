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第136回

『メタファー：リファンタジオ』も30％オフでお買い得！

60％オフで『デッドバイデイライト』が792円！「東京喰種トウキョウグール」とのコラボチャプターも販売中【Steam今週のセール情報】

2025年04月09日 18時00分更新

文● ミヤザキ／ASCII

60％オフで『デッドバイデイライト』が792円！「東京喰種トウキョウグール」とのコラボチャプターも販売中【Steam今週のセール情報】

　ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（4月9日13時調べ）

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

命がけの鬼ごっこを楽しもう！　世界中で人気の非対称マルチプレイホラーゲーム

60％オフで『デッドバイデイライト』が792円！「東京喰種トウキョウグール」とのコラボチャプターも販売中【Steam今週のセール情報】

タイトル：デッドバイデイライト
割引率：60％
価格：792円（2025年4月16日まで）
メーカー：Behaviour Interactive
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/381210/_/

© 2015-2024 and BEHAVIOUR, DEAD BY DAYLIGHT and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.

『ペルソナ３』『ペルソナ４』『ペルソナ５』のクリエイターによる完全新作ファンタジーRPG！

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タイトル：『メタファー：リファンタジオ』
割引率：30％
価格：6914円（2025年4月16日まで）
メーカー：セガ（アトラス）
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/2679460/_/

©ATLUS. ©SEGA.

ネトフリでアニメも放送中！　「デビル メイ クライ」のフランチャイズセールを実施中！

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タイトル：デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック
割引率：75％
価格：747円（2025年4月17日まで）
メーカー：カプコン
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/601150/Devil_May_Cry_5/

©CAPCOM CO., LTD. 2019 ALL RIGHTS RESERVED.

「バットマン」のアーカムシリーズのラストを飾る！　ユーザー評価も非常に好評

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タイトル：『バットマン：アーカムナイト』
割引率：80％
価格：396円（2025年4月14日まで）
メーカー：WB Games
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/208650/Batman_Arkham_Knight/

BATMAN: ARKHAM KNIGHT software © 2015 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Rocksteady Studios.

BATMAN and all characters, their distinctive likenesses, and related elements are trademarks of DC Comics © 2015. All Rights Reserved.
WB GAMES LOGO, WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc.
(s15)

壁紙で王朝の興亡を目撃!?　架空世界の世界地図を作成する革新的なSLG

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タイトル：ファンタジーマップシミュレーター【早期アクセスゲーム】
割引率：10％
価格：828円（2025年4月15日まで）
メーカー：The Stranger
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/3035500/_/

© The Stranger

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