プレイステーション公式X(Twitter)にて7月7日、スクウェア・エニックスが2000年に発売した「ファイナルファンタジーIX(以下、FF9)」の25周年をお祝いする投稿が公開。ユーザーへ作品の思い出を募集している。

「FF9」といえば、4月に「My memories will be part of the sky...(ボクの記憶を空へあずけに行くよ……)」と書かれた投稿が公式から出され、「FF9リメイク」がXのトレンド上位にのぼるほど盛り上がったのが記憶に新しい。

スクウェア・エニックスからは25周年をお祝いしたスペシャルムービーが公開されたほか、ファンアート募集企画を始動。さらに記念くじも順次発売すると発表された。

ユーザーからの声としては、「原点回帰に相応しい作品でした」「チョコボ掘りのミニゲーム、めっちゃ好きだった」「ジタンの『誰かを助けるのに理由がいるかい?』が強く印象に残ってる」「ED曲が良すぎてシングルCD買った」など、色あせない思い出を語るコメントが多数寄せられている。「いつまでもリメイク待ってます」「リメイクの布石だと勝手に思っておく」など、現代のクオリティで「FF9」の物語を楽しみたいという声もあがっていた。

各種キャンペーンについては25周年特設サイトをチェックしてほしい。

・「FF9」25周年特設サイト

https://jp.finalfantasy.com/ffix25th