今週のSteam売り上げランキングは、カプコンの『モンスターハンターワイルズ』が発売から5週連続で1位を獲得! 2位にはランキングの常連であるEAの『エーペックスレジェンズ』、3位にはKRAFTON発売の新作ライフシミュレーション『inZOI』が登場している。

そのほか新作タイトルとしては、7位に3月28日に急遽発売されたスクウェア・エニックスの『サガ フロンティア2 リマスター』が、9位にオンラインRPG『アラド戦記』のスピンアウト作品となるNEXONの『The First Berserker: Khazan』がランクイン。ランキングの詳細は下記を参照してほしい。

※2025年3月31日13時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『モンスターハンターワイルズ』

●カプコン

●発売中

●9900円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2246340/Monster_Hunter_Wilds/

©CAPCOM

2.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2024 Electronic Arts Inc.

3.『inZOI』

●KRAFTON【早期アクセスゲーム】

●発売中

●4480円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2456740/inZOI/

© inZOI Studio

4.『Winning Post 10 2025』

●コーエーテクモゲームス

●発売中

●1万780円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/3187290/Winning_Post_10_2025/

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

5.『遊戯王 マスターデュエル』

●KONAMI

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/

©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI

©2024 Konami Digital Entertainment

6.『ストリートファイター6』

●カプコン

●発売中

●7990円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/

©CAPCOM

7.『サガ フロンティア2 リマスター』

●スクウェア・エニックス

●発売中

●5610円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2452080/_2/

© SQUARE ENIX, ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI

8.『ユミアのアトリエ ~追憶の錬金術士と幻創の地~』

●コーエーテクモゲームス

●発売中

●9680円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/3123410/_/

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

9.『The First Berserker: Khazan』

●NEXON

●発売中

●8580円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2680010/The_First_Berserker_Khazan/

© NEXON Korea Corp. & NEOPLE Inc. All Rights Reserved.

10.『スローン・アンド・リバティ』

●Amazon Games

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2429640/_/

Published by Amazon Games under license. ©2024 NCSOFT Corporation. All rights reserved. THRONE AND LIBERTY and the THRONE AND LIBERTY logo are trademarks of NCSOFT Corporation. Used by Amazon Games under license. Amazon Games, Amazon, and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.