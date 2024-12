ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目&割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。(12月11日13時調べ)

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

より自分らしさを表現できるようになるアップデートパッチ2.2が配信!

・タイトル:サイバーパンク2077

・割引率:55 %

・価格:3950円(12月19日まで)

・メーカー:CD PROJEKT RED

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1091500/2077/

CD PROJEKT®, Cyberpunk®, Cyberpunk 2077® are registered trademarks of CD PROJEKT S.A. © CD PROJEKT S.A. All rights reserved. All other copyrights and trademarks are the property of their respective owners.

文明をモチーフとしたターン制ストラテジーゲームの単品版も超お買い得!

・タイトル:シド・マイヤーズ シヴィライゼーション VI

・割引率:95%

・価格:350円(12月20日まで)

・メーカー:2K/Aspyr(Mac)/Aspyr(Linux)

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/289070/Sid_Meiers_Civilization_VI/

©2017 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.

450種以上の実在する車が登場するレースゲーム! レースだけでなくスタント、改造、探索なども楽しめる

・タイトル:Forza Horizon 4

・割引率:80%

・価格:1490円(12月16日まで)

・メーカー:Xbox Game Studios

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/1293830/Forza_Horizon_4/

© Microsoft

ロボットシミュレーションRPG「フロントミッション」のHDリメイク版!

・タイトル:FRONT MISSION 1st: Remake

・割引率:50%

・価格:1950円(12月17日まで)

・メーカー:Forever Entertainment

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/2399730/FRONT_MISSION_1st_Remake/

© 1995, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Developed by Forever Entertainment S.A.

家庭用版も人気沸騰! ゲスト出演する藤子キャラも豪華な、どら焼き屋のお店屋さんゲーム

・タイトル:ドラえもんのどら焼き屋さん物語

・割引率:10%

・価格:2232円(12月23日まで)

・メーカー:カイロソフト

・製品URL:https://store.steampowered.com/app/2934180/_/

©Fujiko-Pro ©KAIROSOFT