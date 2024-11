今週のSteam売り上げランキングは、3週連続でスクウェア・エニックスのHD-2D版『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』が1位に! 2位にはValveの『Counter-Strike 2』が、3位にはiDreamSkyの基本プレイ無料の新作アニメ調タクティカルシューター『ストリノヴァ』がランクインしている。

新作タイトルとしては、上記の『ストリノヴァ』のほか、6位にFeel Free Gamesの農場の作成や島の探索が楽しめる『ルマ島』が初登場。12月5日までリリース記念セールで20%オフで購入できる。そのほかランキングの詳細は、下記を確認してほしい。

※2024年11月25日13時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』

●スクウェア・エニックス

●発売中

●7678円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2701660/III/

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX, © SUGIYAMA KOBO, ℗ SUGIYAMA KOBO

2.『Counter-Strike 2』

●Valve

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/

© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.

3.『Strinova(ストリノヴァ)』

●iDreamSky

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1282270/Strinova/

© iDreamSky

4.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2024 Electronic Arts Inc.

5.『スローン・アンド・リバティ』

●Amazon Games

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2429640/_/

Published by Amazon Games under license. ©2024 NCSOFT Corporation. All rights reserved. THRONE AND LIBERTY and the THRONE AND LIBERTY logo are trademarks of NCSOFT Corporation. Used by Amazon Games under license. Amazon Games, Amazon, and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

6.『ルマ島』

●Feel Free Games

●発売中

●1760円(12月5日まで20%オフ、以降は2200円)

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2408820/_/

Luma Island is a trademark of Feel Feel Games B.V.

7.『サマナーズウォー: Sky Arena』

●Com2uS

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2426960/_Sky_Arena/

© Com2uS Corp. All Rights Reserved.

8.『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』

●GSC Game World/セガ

●発売中

●7950円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1643320/STALKER_2_Heart_of_Chornobyl/

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl © 2024 GSC Game World Global Ltd. S.T.A.L.K.E.R. 2 is a registered trademark of GSC Game World Global Ltd. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners. All rights reserved.

9.『遊戯王 マスターデュエル』

●KONAMI

●発売中

●無料プレイ

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/1449850/YuGiOh_Master_Duel/

©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI



©2024 Konami Digital Entertainment

10.『Call of Duty: Black Ops 6』

●アクティビジョン

●発売中

●9800円

●製品URL:https://store.steampowered.com/app/2933620/Call_of_Duty_Black_Ops_6/

© 2024 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION、CALL OF DUTY、CALL OF DUTY BLACK OPS、CALL OF DUTY WARZONEおよびMODERN WARFAREはActivision Publishing, Inc.の商標です。その他の商標や製品名はその所有者に帰属します。本製品にはId Softwareからライセンスが供与されたソフトウェアテクノロジー(Id Technology)が含まれます。Id Technology © 1999-2024 Id Software, Inc.