大阪・日本橋のPCショップ「マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店」を取材しました。店長の尼田龍さんがオススメするのは、ゲーミングノートパソコン「G TUNE P5-I7G70RD-C」です。G TUNEのブランドカラーでもある赤と黒のコントラストが美しいゲーミングノートパソコンになります。

G TUNE P5-I7G70RD-Cは、CPUに「Core i7-13620H」（10コア／16スレッド、最大4.9GHz）、GPUに「GeForce RTX 5070 Laptop GPU」を搭載するゲーミングノートパソコンです。15.6型の液晶ディスプレーはWQHD（2560×1440ドット）解像度で、165Hzのリフレッシュレートに対応。高精細かつ滑らかな映像でゲームを楽しめます。

今回オススメとして挙げられたのは、鮮やかなレッドカラーを採用した在庫限りのモデル。赤を基調とした本体に、黒い液晶ベゼルやキーボードを組み合わせた、コントラストの効いたデザインが目を引きます。G TUNEのブランドカラーを前面に押し出した、まさに「ゲーミング！」といった雰囲気の1台です。

システムメモリーは32GB（DDR5 16GB×2）、ストレージは1TBのM.2 NVMe SSD（Gen4）を搭載。ゲームをプレーするだけでなく、複数のアプリを同時に起動したり、大容量のゲームをいくつもインストールしたりする場合にも、心強い構成となっています。

尼田さんは「今回のG TUNE P5-I7G70RD-Cは在庫限りのモデルということで、価格もお求めやすくなっています。RTX 5070 Laptopに32GBメモリー、1TB SSDと、一通りどんなゲームでも快適に遊べるスペックかと思います」と話してくれました。

ゲーミングPCを選ぶ際、GPUの性能に目が向きがちですが、メモリーやストレージの容量も重要なポイント。その点、本モデルは32GBメモリーと1TB SSDを標準で備えているのが魅力です。購入後すぐに容量不足を心配せず、ゲームを楽しめるのはうれしいところでしょう。

CPUは最新世代ではないものの、GeForce RTX 5070 Laptop GPUを搭載し、メモリーやストレージにも余裕のある構成です。ゲームをしっかり楽しみたい人はもちろん、鮮やかなレッドカラーのゲーミングノートを探している人にもオススメ。在庫限りのモデルだけに、気になる人は売り切れる前にチェックしてみてください！

G TUNE P5-I7G70RD-C 主なスペック ディスプレー 15.6型液晶（2560×1440ドット、ノングレア、165Hz対応） CPU Intel Core i7-13620H（10コア/16スレッド、最大4.9GHz） メモリー 32GB（DDR5-5200 16GB×2） ストレージ M.2 NVMe 1TB SSD（Gen4） グラフィックス NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU（GDDR7 8GB） 無線機能 Wi-Fi 6E、Bluetooth 5 インターフェース USB 2.0 Type-A×1

USB 3.0 Type-A（5Gbps）×1

USB 3.1 Type-A（10Gbps）×1

USB 3.1 Type-C（10Gbps）（画面出力対応）×1

1000BASE-T LAN、HDMI、MiniDisplayPort、4極ヘッドセット端子 ウェブカメラ 200万画素、プライベートシャッター付き バッテリー駆動時間 動画再生: 約3時間 アイドル状態: 約5.5時間（JEITA測定法 Ver.3.0） 消費電力 標準時約11.64W、最大時約180W、スリープ時約1.1W サイズ/重量 361(W)×248(D)×26.3(H)mm/約2.19kg OS Microsoft「Windows 11 Home 64bit」 店頭価格 34万9800円

マウス整備済パソコンがWebから注文可能に！

マウスコンピューターは、自社で検査整備したリユースPCを「マウス整備済パソコン」として店舗限定で販売しています。1年間のメーカー保証がついていて安心で、外装ランク（傷など）も明記されているのが嬉しいです。

これまで、マウス整備済パソコンは店舗に行かないと購入できなかったのですが、Webから店舗在庫を検索して注文を出せるシステムが動き出したとのこと。家にいながら全国の店舗の在庫を検索し、取り寄せられるようになりました。詳しくはマウスコンピューターの店舗情報ページを確認ください。

「学生応援学割キャンペーン」が常時開催に

マウスコンピューターでは、これまで不定期に開催されていた学生向けキャンペーン「4年センドバック保証の無料化」を常時開催するとのことです。学生のうちはノートパソコンを常に持ち歩いたりしますし、わりと乱雑に扱うことも多そうなので、センドバック保証がしっかりしていると安心。無料なので、学生さんは必ず利用したいですね！

店舗限定の「冬のボーナスセール」が11月20日から開催

マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店では店舗限定のセール「冬のボーナスセール」を開催中です。期間は11月20日～12月31日まで。ブラックフライデー期間を含む年末までのセールにはお買い得品も盛りだくさん。

店長の尼田さんによるイチオシは「G TUNE DG-I7G7T」とのこと。「Core Ultra 7 270K Plus」と「GeForce RTX 5070 Ti」を搭載するアッパーミドルのゲーミングPCです。セール価格は46万9800円で、標準価格から10万円以上の大幅値引き。システムメモリー32GB、SSD1TB、ビデオメモリー16GBと、メモリー関連のスペックもバッチリな1台。

その他のお買い得モデルについてはセール特設サイトをチェックしてください！