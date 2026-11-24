コーエーテクモゲームスは11月24日、3D対戦格闘アクションゲーム「DEAD OR ALIVE」シリーズについて、30周年トレーラーを公開し、コスチュームやステージなど30周年記念無料アップデートコンテンツを『DEAD OR ALIVE 6 Last Round』にて配信開始した。

さらに「DEAD OR ALIVE 6 Last Round Championship」を開催することを決定し、特設サイトも公開している。

「DEAD OR ALIVE」シリーズは戦略性に満ちたゲームシステム、ド派手な闘いを盛り上げる必殺技やダイナミックな演出、個性溢れるキャラクターたちが魅力の3D対戦格闘アクションゲーム。1996年に第1作目を発売して以来、世界中の多くのユーザーから支持され、累計販売本数1100万本、基本無料版2380万ダウンロードを突破し、今年シリーズ30周年を迎えた。

30周年を記念して、トレーラーの公開、無料アップデートコンテンツの配信、「基本無料版」の期間限定キャラクター無料解放、フォトコンテントの開催、記念セールも実施。

そして、「DEAD OR ALIVE」シリーズ30周年を飾る公式トーナメント「DEAD OR ALIVE 6 Last Round Championship」の開催も決定した。世界各地域での4つのオンライン予選と最終予選を勝ち抜いた8名による、賞金総額1万2000＄とシリーズ最後の栄冠を競う決勝トーナメントを2027年4月25日に日本で開催する。

30周年を迎えた「DEAD OR ALIVE」シリーズの今後の展開にぜひ注目してほしい。

▼30周年記念トレーラー

https://youtu.be/qrxgIkT_Gwk

【「DEAD OR ALIVE」シリーズ30 周年記念無料アップデートコンテンツ】

内容：

■30周年記念コスチューム

・対象キャラクター：かすみ／あやね／ハヤテ／リュウ・ハヤブサ／マリー・ローズ／ほのか／NiCO／ジャン・リー／ザック／みなと。

■30周年記念メガネ（アクセサリ）

・対象キャラクター：全キャラクター

■記念ステージ

・30TH ANNIVERSARY

■専用BGM

・DEAD OR ALIVE Overture ～30th Anniversary mix～

■記念称号

・アニバーサリーロゴ

・各タイトルロゴ

・各シリーズキャッチコピー

配信日：配信中（2026年11月24日）

公式サイト：https://teamninja-studio.com/doa6/lastround/jp/news/20261124-03.html

※コンテンツの内容および配信日時に関しては予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

【『DEAD OR ALIVE 6 Last Round 基本無料版』期間限定キャラクター無料開放キャンペーン概要】

対象キャラクター：女天狗／フェーズ4／たまき／紅葉／レイチェル／エレナ／ハヤテ／リュウ・ハヤブサ／ジャン・リー／ザック／ディエゴ／リグ／ヒトミ／レイファン／あやね／バイマン／バース／ティナ／ミラ／クリスティ／こころ／ラ・マリポーサ／ブラッド・ウォン／エリオット／雷道 計25名。

期間：2026年11月24日10時～12月1日10時

公式サイト：https://teamninja-studio.com/doa6/lastround/jp/news/20261124-02.html

※対象期間中のみ使用可能です。「キャラクター使用権」を配布するものではありません。

※対象期間終了後のご注意事項

・対象期間中の該当キャラクターのゲーム進行状況・報酬などは、『キャラクター使用権』購入後に続きをプレイできます。

・対象期間中に該当キャラクターのコスチュームを購入した場合、期間終了後にコスチュームを使用するためには、別途『キャラクター使用権』が必要です。

・対象期間終了後に該当キャラクターを使用する場合は、別途『キャラクター使用権』の購入が必要です。

【「DEAD OR ALIVE」シリーズ30周年記念セール】

内容：

■『DEAD OR ALIVE 6 Last Round』通常版：6380円 → 4466円（30％オフ）

■「みなと」

・「みなと」使用権 + デビューコスチュームセット：2420円 → 1694円（30％オフ）

・「みなと」使用権：1320円 → 924円（30％オフ）

・「みなと」デビューコスチュームセット：1320円 → 924円（30％オフ）

■DLC セット

・ほのか「Secret Sunflower」セット：3300円 → 2310円（30％オフ）

・マリー・ローズ「Wicked Lil’Sunflower」セット：3300円 → 2310円（30％オフ）

・NiCO「Lightning Sunflower」セット：3300円 → 2310円（30％オフ）

・女天狗「天狗姫異聞」セット：3300円 →2310円（30％オフ）

・レイファン「Luminous Shadow」セット：3300円 → 2310円（30％オフ）

・こころ「Harmonieuse」セット：3300円 → 2310円（30％オフ）

・ヒトミ「Stahltradition」セット：3300円 → 2310円（30％オフ）

※そのほかの「DOA」シリーズセール対象タイトルおよび対象機種につきましては、ホームページをご確認ください。

期間：

■PlayStation Store：2026年11月30日23時59分まで

■Steam：2026年12月2日3時まで

■Microsoft Store：2026年12月3日19時まで

公式サイト：https://www.gamecity.ne.jp/sale/jp/

※セール価格は各ストア上で直接ご確認ください。

【「DEAD OR ALIVE 6 Last Round Championship」概要】

内容：3D対戦格闘アクションゲーム『DEAD OR ALIVE 6 Last Round』を使用したトーナメントツアー。「オンライン予選」と決勝トーナメント同日に開催する「最終予選」を行う。プレイヤーは世界各国で開催する2種のトーナメントでの結果を通じて、2027年4月に開催する賞金総額1万2000＄の決勝トーナメント「DOA6LR CS Finals」の8枠の出場権を争う。

スケジュール：

2027年1月9日（ET）：オンライン予選（US①）

2027年1月16日（ET）：オンライン予選（US②）

2027年1月23日（JST）： オンライン予選（アジア）

2027年2月6日（CET）：オンライン予選（EMEA）

2027年4月25日（JST）：最終予選＆決勝トーナメント in Japan

公式サイト：https://teamninja-studio.com/doa6/lastround/jp/cs/

※大会ルール、エントリー方法、賞金、注意事項など詳細に関してはURLに対するタイトル公式サイトにてご確認ください。

【「DEAD OR ALIVE」フォトコンテスト】概要

内容：『DEAD OR ALIVE 6 Last Round』の新機能「フォトモード」を使用したフォトコンテスト。応募した写真を「DEAD OR ALIVE」シリーズ開発チームで選考し、2027年4月25日に開催予定の「DEAD OR ALIVE 6 Last Round Championship Finals」にて入選作を発表する。

応募期間：2026年11月24日～2027年1月31日23時59分

応募方法：

①「DEAD OR ALIVE」シリーズ日本公式X（@deadoralivejp）をフォロー

② キャンペーン対象ポストを引用リポスト

③『DEAD OR ALIVE 6 Last Round』ゲーム内でスクリーンショットを撮影し、「作品のタイトル」＋「投稿部門」＋ハッシュタグ「#DOA6LR フォトコン」＋（自由テキスト）をつけて投稿

賞品：

・入選……6名

『DEAD OR ALIVE 6 Last Round』オリジナルT シャツ

公式サイト：https://teamninja-studio.com/doa6/lastround/jp/news/20261124-01.html

※応募規約、応募に関する注意事項など詳細に関しては、公式サイトにてご確認ください。

【ゲーム情報】

タイトル：DEAD OR ALIVE 6 Last Round

（デッド オア アライブ シックス ラストラウンド）

ジャンル：激闘エンターテインメント（対戦格闘）

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

配信日：配信中（2026年6月25日）

価格：6380円（ダウンロード版）

CERO：D（17才以上対象）

※『DEAD OR ALIVE 6』通常版で購入した「不知火 舞」「クーラ・ダイアモンド」キャラクター使用権は引き継いでご使用いただけません。

※『DEAD OR ALIVE 6』通常版で購入した各種DLCコスチューム、セーブデータの一部は引き継ぎが可能です。詳細は公式サイトをご確認ください。

タイトル：DEAD OR ALIVE 6 Last Round 基本無料版

ジャンル：激闘エンターテインメント（対戦格闘）

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

配信日：配信中（2026年6月25日）

価格：無料

製品概要：

●「かすみ」「NiCO」「マリー・ローズ」「ほのか」の4キャラクターを使用可能。

●ストーリーモードを除くすべてのモードがプレイ可能。

※制限のかかったキャラクターや「STORY」で遊ぶためには、原則として、別途「キャラクター使用権」「ストーリー開放権」をご購入いただく必要があります。

※新規追加コスチュームは付属しません。

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