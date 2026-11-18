大阪・日本橋のPCパーツショップ「PCワンズ」を取材しました。店舗スタッフの高石智基さんがオススメする製品は、MSIのAIスパコン「EdgeXpert 4TB」です。様々なAIモデルを実行可能なエンジニア向けの製品になります。

EdgeXpert 4TBは、NVIDIAの「NVIDIA DGX Spark」プラットフォームに準拠したAIスーパーコンピューターです。本体寸法は150(W)×150(D)×50.5(H)mm、重量は約1.2kg。弁当箱ほどのコンパクトな筐体に、高度なAI処理能力を凝縮しています。

SoCには「NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip」を搭載。最新世代のBlackwell GPUと20コアのArm CPUを内蔵し、最大1000TOPSのAI演算性能を発揮します。メモリーは128GB LPDDR5xユニファイドシステムメモリー（帯域273GB/s）、ストレージは4TB NVMe M.2 SSDを採用。OSには「NVIDIA DGX OS」を搭載しています。

最大の特長は、128GBの大容量ユニファイドメモリーを活かし、GeForce RTX 5090では扱いきれないような巨大AIモデルもローカル環境で実行できることです。

高石さんは「EdgeXpert 4TBは、特に大規模なLLMの実行に優れています。一方、単純な演算性能ではRTX 5090の方が高く、画像・動画生成もRTX 5090の方が速いケースが多いようです。要は使い分けですね。RTX 5090のビデオカードも入荷していますので、そちらもぜひ（笑）」と説明してくれました。

価格はなかなかのものですが、大容量メモリーとCUDA環境を備えたコンパクトなローカルAI開発マシンとして、EdgeXpert 4TBは魅力的な選択肢。これからも続くAI時代において、本格的なローカルAI開発の力強い相棒になってくれそうです！

PCケース内でフィギュアやアクスタを飾れるスタンドの新製品登場

その他、高石さんオススメの新製品として、AINEX「ARGBフィギュアスタンド RLD-STD01-BK/WH」を紹介いただきました。PCケース内に推しキャラのフィギュアやアクスタを飾るためのスタンドで、側面のARGB LED内蔵インフィニティミラーが特長です。120mmケースファンのネジ穴を利用して取り付けるので、ケース内の中段や上段位置にも設置が可能です。

フィギュア用スペースを設けたPCケースも見かけるようになりましたが、このスタンドを利用すればさまざまなPCケースでフィギュアを飾れますね！