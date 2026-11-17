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VOIDJOYのポータブルコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、VOIDJOYのポータブルコントローラー「SkyLark S1 Pro」が販売中だ。参考価格は5999円だが、執筆時点では17％オフの4999円で購入できる（11月16日時点）。

軽量かつコンパクトなゲームコントローラーが17％オフ

本製品は、Nintendo Switch 2やモバイル、PCなど幅広く対応するポータブルコントローラー。約113gの重量やポケットに収まるコンパクトデザイン、手のひらにフィットする人間工学グリップ、次世代TMRスティック、高精度アナログトリガー、3段階TURBO連射などが特徴。

現時点では17％オフのセール価格で購入可能だ。コンパクトサイズのゲームコントローラーが欲しい人、出先でゲームを遊びたい人にオススメできる。